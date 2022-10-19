佛光山紐約道場重啟 掃街募捐助社區

佛光山紐約道場在疫後重啟門戶，繼續關懷社區。(記者鄭怡嫣╱攝影)

大紐約地區新冠疫情趨緩，佛光山紐約道場18日宣布，將再啓門戶迎接各界人士，走入各地送暖獻愛，回饋社區，此外還將在曼哈頓 新建一處道場，服務更多人，舉辦以文教相關活動。

今年4月調任佛光山紐約道場、同時擔任道場附設紐約佛光中文學校校長的住持覺麟法師表示，紐約道場將再啓門戶迎接各界人士，民眾即日起可前來道場參訪禮佛，但需戴口罩 進入，現場會提供口罩及洗手消毒液，若舉辦大型集會，道場將確保大眾安康需求，採取配套措施。

紐約道場監院有霖法師表示，道場將繼續傳播佛光山開山星雲大師提倡的「三好」，做好事、說好話及存好心，送暖獻愛回饋社區，上個月已開課的紐約佛光童軍，11月6日將在社區展開掃街行動，紐約佛光中文學校的師生，已在本月15日起發起感謝節募款並持續至11月19日，募款將在感恩節之前，全部捐助給紐約食物銀行(Food Bank for New York City)，期盼小朋友從小學習「三好」，在學校及社區樹立好榜樣。

此前，紐約道場及國際佛光會紐約協會曾發起「紐約復蔬公益路跑」活動，為「市長公益金」(Mayor's Fund)健行，最終募集8000元，市長亞當斯 (Eric Adams)還宣布6月18日活動當天為「復蔬公益路跑日」(VEGRUN Day)。

覺麟法師及有霖法師介紹，佛光山將在曼哈頓新建一處道場，選址在第八大道及第九大道之間的44街，服務更多學佛人士，開展以文教為主的課業及活動，關注氣候暖化等全球議題，期盼在繁榮城市形成一朵「淨蓮」，新道場有望在兩年內啟用。

調任紐約道場前，覺麟法師曾擔任佛光山芝加哥住持多年，常駐佛光山北美各道場，有霖法師曾在菲律賓服務十年，主要負責當地光明大學工程，策畫與執行各項藝術、文化、教育等活動。佛光山紐約道場網址：http://www.blccny.org/。