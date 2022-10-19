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紐約經文處大廳換裝 島嶼生活吸睛

記者張心／紐約報導
各界出席貴賓與「島嶼生活」合影。(經文處提供)
各界出席貴賓與「島嶼生活」合影。(經文處提供)

由台灣藝術家林明弘創作的牆面設計作品「島嶼生活」(Island Life)，18日進駐台北駐紐約經濟文化辦事處，近百位僑社及藝文界人士出席揭幕儀式。

作品長17公尺、高8公尺，以台灣傳統花布圖案為設計靈感，採用弧形線條和海藍色塊，搭配花團錦簇，讓大廳煥然一新。

接受台灣外交部及文化部委託設計此作品的林明弘表示，傳統花布圖案是台灣人的集體記憶，寓意吉祥喜樂，每逢喜事便會出現於家家戶戶，「很開心能以這件作品，將台灣藝術和海外連結，走入大廳時，就置身於想像空間，發現互動與邂逅的可能性；對來自台灣的朋友們，就如同回家般親切。」

經文處長李光章表示，紐約是當代藝術之都，盼透過藝術文化，讓台灣和紐約有更多的對話，進而讓世界看見台灣；這幅「島嶼生活」是為經文處量身訂做，對展現台灣獨特的文化風貌，意義重大。「林明弘是國際級的藝術大師，作品曾在大都會博物館、多倫多當代藝術博物館等展出，很高興能邀請他創作。」正在美東巡迴放映作品的導演蔡明亮也出席儀式，本周即將在紐約現代美術館舉辦回顧展的他，偕同金馬影帝李康生、亞儂弘尚希、王雲霖，受到在場來賓矚目。

活動還邀請旅美中提琴家黃心芸現場演奏，另有大都會博物館(The Met)、紐約現代藝術博物館(MoMA)、亞洲文化協會(ACC)、國際表演藝術協會(ISPA)及紐約僑界等嘉賓出席儀式。

左起：李光章處長、蔡明亮、林明弘、李康生和紐約台北文化中心主任張惠君。(記者張心...
左起：李光章處長、蔡明亮、林明弘、李康生和紐約台北文化中心主任張惠君。(記者張心／攝影)
由台灣藝術家林明弘創作的牆面設計作品「島嶼生活」(Island Life)，18...
由台灣藝術家林明弘創作的牆面設計作品「島嶼生活」(Island Life)，18日進駐台北駐紐約經濟文化辦事處。（記者張心／攝影）
中提琴家黃心芸現場演奏，並與作曲家陳士惠合影。(經文處提供)
中提琴家黃心芸現場演奏，並與作曲家陳士惠合影。(經文處提供)
貴賓與「島嶼生活」合影。(經文處提供)
貴賓與「島嶼生活」合影。(經文處提供)

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