法拉盛亂倒垃圾嚴重 錄影開罰

蒂池(左一)與黃敏儀(左五)贈送100個堆肥棕色垃圾桶與廚餘桶，並指市清潔局在全市嚴打垃圾非法傾倒問題。(記者牟蘭／攝影)

市清潔局(DSNY)代表18日在皇后區 的記者會上指，市府近期嚴打非法傾倒垃圾，全市安裝攝像頭監控，違規車主、駕駛面臨4000元罰款，若屬商業行為，則觸犯刑事罪，已有華人 被罰；市議員黃敏儀指，她的選區內上述現象嚴重，尤其是法拉盛 市中心地區，呼籲居民監督舉報。

影音來源：記者牟蘭

蒂池(左)與黃敏儀(右)贈送100個堆肥棕色垃圾桶與廚餘桶，並指市清潔局在全市嚴打垃圾非法傾倒問題。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀與市清潔局長蒂池(Jessica Tisch)18日在毗鄰法拉盛的莫瑞丘(Murray Hill)舉辦記者會，贈送100個堆肥棕色垃圾桶與廚餘桶，指專用垃圾車將每周一次，收集居民的可降解垃圾，變廢為「肥」，呼籲住宅與公寓居民申請。

市清潔局在法拉盛贈送100個廚餘與堆肥棕色垃圾桶。(記者牟蘭／攝影)

蒂池指，全市的非法傾倒垃圾問題嚴重，包括法拉盛地區；市府為此安裝監控攝像，近期拍到違規，車主面臨至少4000元罰款，若屬商業行為，將面臨刑事指控，會被逮捕，「監控攝像會不斷增加」。

根據市清潔局的推特，當局近期公布監控捕捉的非法傾倒垃圾，其中一則信息顯示，14日一輛印有中文的廂型車，當晚開進毗鄰法拉盛的威利點(Willets Point)，駕駛從車內拿出數袋垃圾丟在路邊，華人車主與駕駛被罰4000元，相關車輛也被當局拖走。

市清潔局在法拉盛贈送100個廚餘與堆肥棕色垃圾桶。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀指，選區內違規倒垃圾現象嚴重，尤其在法拉盛市中心，如緬街的郵局門口等地；其辦公室已告知市清潔局，增加收垃圾的時間。若民眾看到亂丟垃圾者，可致電她的辦公室(718)888-8747舉報，當局也會加派人員巡查，若監控錄像拍下涉事人員或車輛，將由市清潔局開罰。

市清潔局在法拉盛贈送100個廚餘與堆肥棕色垃圾桶。(記者牟蘭／攝影)

市清潔局的代表多斯(Nicole Doz)表示，4000元的罰款包括清理垃圾費用與拖車費等，只要被拍到，無論是否初犯，都要繳納這筆罰款；當局已在全市嚴格執法，通過監控錄像找到非法傾倒垃圾者，法拉盛市中心地區也收到大量罰款，呼籲民眾別再隨意倒垃圾。

根據市清潔局官網，違規傾倒垃圾的車主與駕駛面臨4000元到1萬8000元的罰款，並提醒樓宇的業主與經理，若看到大樓或住所人行道上有少量垃圾，即使已提交投訴報告，也需自行清理，否則也會收到罰單。