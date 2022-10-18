雪城再慶雙十 展27年情誼
紐約上州雪城(Syracuse)市政府，與紐約上州台灣同鄉會及雪城中華文化中心，14日共同舉辦慶祝中華民國第111年國慶升旗典禮，駐紐約經濟文化辦事處李光章處長偕同仁出席。典禮由同鄉會會長劉忠欽主持，雪城市副市長Sharon Owens及奧農達加郡(Onondaga County)郡長Ryan McMahon等當地政要，以及來自雪城、羅徹斯特(Rochester)與綺色佳(Ithaca)等地的僑胞、留學生及當地民眾近百人參與。
李光章致詞時表示，雪城市政府第27年舉辦升旗典禮，慶祝中華民國國慶，過去兩年雖因疫情停辦，但在市政府與僑胞的熱烈支持下，今年恢復此深具意義的傳統，凸顯兩地人民深厚情誼。台美共享自由、民主與人權的普世價值，且在經貿、文化及教育層面的實質關係密切。經文處期待持續加強與雪城市的互動交流，透過草根合作，使台美關係在「堅若盤石」的基礎上更上一層樓。
副市長Owens等出席政要均肯定美台雙邊關係，並推崇台灣僑民及留學生對雪城經濟及多元文化的貢獻，強調台灣民主成就及經濟發展令人稱羨，盼持續加強雙邊交流。
由於雪城市長Ben Walsh染疫不克出席升旗典禮，副市長Owens與奧農達加郡郡長McMahon共同頒贈賀狀，祝福中華民國生日快樂，並宣布2022年10月10日為雪城之「台美友誼日」 (Taiwanese-American Friendship Day)。
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