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雪城再慶雙十 展27年情誼

紐約訊
出席升旗典禮的政要及民眾在雪城市政廳前合影留念。(經文處提供)
出席升旗典禮的政要及民眾在雪城市政廳前合影留念。(經文處提供)

紐約上州雪城(Syracuse)市政府，與紐約上州台灣同鄉會及雪城中華文化中心，14日共同舉辦慶祝中華民國第111年國慶升旗典禮，駐紐約經濟文化辦事處李光章處長偕同仁出席。典禮由同鄉會會長劉忠欽主持，雪城市副市長Sharon Owens及奧農達加郡(Onondaga County)郡長Ryan McMahon等當地政要，以及來自雪城、羅徹斯特(Rochester)與綺色佳(Ithaca)等地的僑胞、留學生及當地民眾近百人參與。

李光章致詞時表示，雪城市政府第27年舉辦升旗典禮，慶祝中華民國國慶，過去兩年雖因疫情停辦，但在市政府與僑胞的熱烈支持下，今年恢復此深具意義的傳統，凸顯兩地人民深厚情誼。台美共享自由、民主與人權的普世價值，且在經貿、文化及教育層面的實質關係密切。經文處期待持續加強與雪城市的互動交流，透過草根合作，使台美關係在「堅若盤石」的基礎上更上一層樓。

副市長Owens等出席政要均肯定美台雙邊關係，並推崇台灣僑民及留學生對雪城經濟及多元文化的貢獻，強調台灣民主成就及經濟發展令人稱羨，盼持續加強雙邊交流。

由於雪城市長Ben Walsh染疫不克出席升旗典禮，副市長Owens與奧農達加郡郡長McMahon共同頒贈賀狀，祝福中華民國生日快樂，並宣布2022年10月10日為雪城之「台美友誼日」 (Taiwanese-American Friendship Day)。

李光章（右中）與雪城市副市長Sharon Owens（左）就雙邊合作及城市交流交...
李光章（右中）與雪城市副市長Sharon Owens（左）就雙邊合作及城市交流交換意見。(經文處提供)
雪城市政廳前國旗冉冉升起。(經文處提供)
雪城市政廳前國旗冉冉升起。(經文處提供)
經文處長李光章（右二）偕同仁與雪城市副市長Sharon Owens（右三）於市政...
經文處長李光章（右二）偕同仁與雪城市副市長Sharon Owens（右三）於市政廳內合影。(經文處提供)
李光章於雪城市政廳前致詞。(經文處提供)
李光章於雪城市政廳前致詞。(經文處提供)
經文處李處長（右八）與出席的政要及學生合影。(經文處提供)
經文處李處長（右八）與出席的政要及學生合影。(經文處提供)
紐約州參議員John Mannion代表Victoria Coit（右二）向李處...
紐約州參議員John Mannion代表Victoria Coit（右二）向李處長頒贈國慶賀狀。(經文處提供)
雪城市副市長Sharon Owens（右一）與奧農達加郡郡長Ryan McMah...
雪城市副市長Sharon Owens（右一）與奧農達加郡郡長Ryan McMahon（右三）共同向李光章處長頒贈國慶賀狀。(經文處提供)
李光章致贈與會政要國旗蘭花。(經文處提供)
李光章致贈與會政要國旗蘭花。(經文處提供)

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