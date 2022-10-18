雪城再慶雙十 展27年情誼

出席升旗典禮的政要及民眾在雪城市政廳前合影留念。(經文處提供)

紐約上州 雪城(Syracuse)市政府，與紐約上州台灣同鄉會及雪城中華文化中心，14日共同舉辦慶祝中華民國 第111年國慶升旗典禮，駐紐約經濟文化辦事處李光章處長偕同仁出席。典禮由同鄉會會長劉忠欽主持，雪城市副市長Sharon Owens及奧農達加郡(Onondaga County)郡長Ryan McMahon等當地政要，以及來自雪城、羅徹斯特(Rochester)與綺色佳(Ithaca)等地的僑胞、留學生 及當地民眾近百人參與。

李光章致詞時表示，雪城市政府第27年舉辦升旗典禮，慶祝中華民國國慶，過去兩年雖因疫情停辦，但在市政府與僑胞的熱烈支持下，今年恢復此深具意義的傳統，凸顯兩地人民深厚情誼。台美共享自由、民主與人權的普世價值，且在經貿、文化及教育層面的實質關係密切。經文處期待持續加強與雪城市的互動交流，透過草根合作，使台美關係在「堅若盤石」的基礎上更上一層樓。

副市長Owens等出席政要均肯定美台雙邊關係，並推崇台灣僑民及留學生對雪城經濟及多元文化的貢獻，強調台灣民主成就及經濟發展令人稱羨，盼持續加強雙邊交流。