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紐約市警添636新血 亞裔占104位

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市警添逾600新血。(記者鄭怡嫣／攝影)
紐約市警添逾600新血。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約市警察學院(New York City Police Academy)17日在皇后區聖若望大學 (St. John's University)舉行畢業典禮，來自多個國家的600多名新警員通過六個月的培訓與考核，宣誓成為紐約市警，為全市治安貢獻力量。

(記者鄭怡嫣/拍攝)

畢業生中，有不少華人面孔，謝瑋(左三)、吳傑森(左四)同期加入警校。(記者鄭怡嫣...
畢業生中，有不少華人面孔，謝瑋(左三)、吳傑森(左四)同期加入警校。(記者鄭怡嫣／攝影)

本屆636名畢業警員中，共有488名男警及148名女警，63人曾在軍中服役，亞裔警員104名，其中11人來自中國大陸，一人來自香港，一人來自台灣，顯示愈來愈多的亞裔及女性正加入市警行列。

亞當斯出席警察學院畢業典禮。(市長辦公室提供)
亞當斯出席警察學院畢業典禮。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)致辭指，當自己和市警察公會(Police Benevolent Association)主席林奇(Patrick Lynch)還是新警時，紐約很不一樣，議員、法官、檢察官、媒體及居民，都站在警察這一邊，如今，警察們穿上防彈背心，站在街角，衝到危險前線，但稍有差池就被妖魔化與批評，52%的美國人還表態，如果這個國家受到外敵攻擊，他們不會保衛它，但警察屬於另外的48%，「我們有最好的市警新血與警隊，將確保這座城市重回安全與繁榮」。

畢業後被派到曼哈頓下東城、來自廣東24歲的吳傑森(Jason Wu，音譯)表示，自己在多元化的布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)社區長大，哥哥也是警察，小時候因為不喜歡學校，嚮往更大的世界，高中畢業就入伍四年，跟隨軍隊四處遊歷，結交新朋友，駐軍韓國期間，他與同在軍隊的妻子相識結婚，育有一個孩子，這份經歷也鼓舞他加入紐約市警，在軍中擔任緊急救護技術員的妻子，則有意加入市消防局(FDNY)，繼續救死扶傷。

紐約市警添逾600新血。(市長辦公室提供)
紐約市警添逾600新血。(市長辦公室提供)

成績為前10%的優秀畢業學員謝瑋(Ywai Tse)，十歲從香港移民到美國，在布碌崙班森賀長大，2015年從文理學院歐柏林學院(Oberlin College)畢業後，他曾從事司機、亞馬遜職員等多項工作，但未能感到充實與自身的價值感，疫情期間，仇亞犯罪及暴力激增，聽聞並目睹案件，想要為族裔不平等出一份力，於是加入市警，之後，將被派往布碌崙中部。

警察 布碌崙 紐約市

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