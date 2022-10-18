無良租客濫用 華裔房東嗆州長：廢除緊急租金援助計畫

房東維權聯盟主席黃啟旺表示，自疫情以來，房東遭受太多不公平對待。（記者和釗宇／攝影）

以華裔小房東 為主的房東維權聯盟17日組織近百名小房東到州長霍楚(Kathy Hochul)曼哈頓辦公室建築前示威，要求州府廢除「緊急租金 援助計畫」(ERAP)，因該計畫頻遭無良租客 濫用，不少房東已一年多沒收到房租，損失數萬元；多名共和黨民代候選人到場聲援，爭取支持，承諾當選將實施對小房東有利的政策；州府則表示，該計畫已支付超過25億元租金，但房屋法庭審理相關案件進度落後。

近百名小房東到州長霍楚在曼哈頓的辦公室外示威，要求州府廢除「緊急租金援助計畫」。(記者和釗宇／攝影)

影音來源：記者和釗宇

求助無門 房東收不到錢

「緊急租金援助計畫」於2020年3月推出，意在幫助受疫情影響無力交租者，其中一項規定是房東不能驅逐過去兩到三年未支付租金的租戶；但房東組織表示，無良租客利用該計畫申請期間房屋法庭不能繼續審案的規定，反覆申請，導致房東控欠租房客的案子一拖再拖，房東遲遲無法收到該計畫的房租賠償，該組織今年以來已經多次舉行示威，要求廢除「緊急租金援助計畫」。

房東維權聯盟主席黃啟旺表示，自疫情以來，房東遭受太多不公平對待；「房東也需要受保護，我們工作、交地稅和各種費用；但找過很多民代，都無法解決問題，才無奈走上街頭；如果政府一意孤行，沒有回應，會繼續抗爭。」

房東陳鴻耀表示，皇后區的房子租給東歐裔移民，「但他們只交兩個月的房租就停止，還在屋裡沒日沒夜地開派對擾民，我們報警、給法官和民代寫信也無法解決；做租客的背景調查，發現他們都是身負外州通緝令的犯罪分子，是用假身分搞詐騙的無證客。」

陳鴻耀去年11月將租客告上房屋法庭，法援律師幫助租客申請ERAP，導致案件延宕，現在終於確認開庭日期，但租客已經逃跑，拖欠一年半、近4萬元房租也追不回來；「難以置信，為什麼犯罪分子也有資格申請ERAP？法律應該保護善良的人民，為什麼要保護犯罪分子？難道社會已經失去公平正義和基本常識？」

房東陳鴻耀表示，被犯罪分子欠租一年多，警方和法庭卻毫無作為。(記者和釗宇／攝影)

房東盧發則表示，自己從事裝修工作，每天拼命賺錢，租客欠租還開豪車，「三次向法庭提訴，但法官一直說擇日再審；現在房租已欠一年多，共3萬多元，租客還住在裡面，也沒法趕走。」

房屋法庭 審理進度落後

紐約居民聯盟共同創始人臧東慧說：「我聽到很多故事，有不付房租的房客不但破壞房屋，還分租、做生意；我們應選支持公平正義的民代，用各種手段抗議，找各地民代反應，並在選舉投票時考慮進去。」

共和黨州檢察長候選人亨利表示，民主黨不了解大房東和小房東的區別，這種對無良租客的保護對小房東是不公平的。（記者和釗宇／攝影）

州檢察長候選人亨利(Michael Henry)、州眾議員第49選區候選人鄭永佳、第40選區候選人廖安怡和第11選區候選人福特(Stefano Forte)等共和黨籍參選者加入聲援；亨利表示，霍楚及其盟友不了解大房東和小房東的區別，「許多小房東只有一棟兩家庭的房屋，保護無良租客，對小房東不公平。」鄭永佳則表示，民主黨從不保護小房東，共和黨則願意為小房東爭取公平。

對此，負責管理「緊急租金援助計畫」的州府臨時和殘障援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)表示，該計畫成立以來已向房東直接支付了20萬筆逾期房租資金，總計超過25億元，但該辦公室無法掌控房屋法庭的審理速度，此前也計畫與紐約市小房東團體(New York City Small Landlords Group)探討此事，緩解房東的隱憂，但未有回應。辦公室表示，州府2023年預算包含8億元EARP資金，也向聯邦申請額外撥款應對更多申請，繼續為房東提供支持。