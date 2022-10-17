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高中老師王柏存 獲美國數學大獎

記者鄭怡嫣／紐約報導
王柏存獲全美數學大獎。(王柏存提供)
王柏存獲全美數學大獎。(王柏存提供)

紐約市兩名公校教師，近日獲全美數學大獎(the Math for America Muller Award)及獎金2萬元，其中一位為皇后區貝賽高中的數學老師王柏存(Bobson Wong)。

全美數學大獎由推廣數學及科學的機構「全美數學」創立，頒發給在數學及科學領域有卓越貢獻、且在社區及學校受推崇的教師，今年得主為王柏存及布碌崙(布魯克林)第223初中的科學老師絲萊可(Sarah Slack)，各獲獎金2萬元，所在學校也各獲5000元。

王柏存接受本報採訪時表示，他出生在長島，是華二代移民，四、五歲時搬到紐約市，布朗士科學高中畢業後，於普林斯頓大學主修歷史，獲威斯康辛大學歷史碩士，從事公關、網頁設計等行業後，由於無法發揮所長，通過紐約教學學者(NYC Teaching Fellow)項目，再修一個碩士學位。2005年，因紐約市缺數學老師，他在公校任職至今。

「數學是一門語言」王柏存說，「但面對數學符號，老師卻很少教筆畫、讀音、含義與寫法」，目前在高中教代數及AP統計課程，他也常將自己的理念及教學法融入課程，代數課許多教案，也源自他與別人合寫的「實用代數：自學指南」(Practical Algebra: A Self-Teaching Guide)一書，他也被紐約州教育廳任為教學專家，設計相關課程，並參與審核數學核心課程的教學標準及畢業要求。

歷史專業的背景，也給了他不同的視角看待數學，「許多人喜歡數學，是因為它清晰，明確，但世界不是非黑即白的，數學事實上也並不明確」他說，大家常用各類數學模型來闡釋世界，但模型本身也基於假設，例如評定一家餐廳的衛生指標，使用不同的參數及占比，會得到不同的結果，「教數學讓我發揮我的背景、經驗、所長」。

疫情期間，對於紐約的教育政策，王柏存也在社交媒體直言不諱，後疫情時代他同樣勤於發帖，他表示，在制定教育政策方面，老師們應該表現得更積極，通常，老師們都被告知自己的意見無足輕重，但表達自己的觀點，哪怕只是在社交媒體上，對於制定正確的教育政策都很重要，他感謝「全美數學」的頒獎，並將繼續推動數學教育的發展。

教育 紐約市 疫情

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