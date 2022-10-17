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創意傳承文化 伍嘉瑩出書教台山話

記者和釗宇╱紐約報導
伍嘉瑩近日出版了自己編寫的台山話教學書「學說台山話」。(記者和釗宇／攝影)
伍嘉瑩近日出版了自己編寫的台山話教學書「學說台山話」。(記者和釗宇／攝影)

知名中英雙語教學者伍嘉瑩(Jade Wu)近日出版自己編寫的台山話教科書「學說台山話」(Learn to Speak Taishanese 1: A Beginners Guide to Mastering Conversational Taishanese)，用通俗易懂的故事，串起實用的會話，讓初學者通過教程自學台山話。

伍嘉瑩本人是土生土長的台山人，13歲隨家人移民美國，之後紐約市大勃魯克學院(Baruch College)主修統計；學生時期就對中文教學感興趣，她表示，常對文化差異感到迷茫的同時又覺得很有意思。

她在哥倫比亞大學和北京語言大學取得中英雙語教學認證，2014年創立網站Insperlang，幫助非母語人群學習廣東話、普通話和台山話，並出版「學說廣東話」(Learn to Speak Cantonese)兩卷和學說國語(Learn to Speak Mandarin)一卷，也主持學習台山話、廣東話的播客節目。

伍嘉瑩16日在曼哈頓華埠舉辦新書發布會，這是她首次出版台山話教科書；她說，想推廣台山話教學，因為許多年輕一輩親友已無法完全理解長輩的台山話，即使是最基礎的日常用語。雖然許多人認為台山話無用，且中國一直推動說普通話，台山話仍在海外華人社區廣泛使用。許多家庭在家說台山話，在外說英語並不矛盾，也能保留方言的文化價值。

書中，伍嘉瑩以她的外婆為主角，展現台山話日常用語的讀音和用法；全書包含十章，從「我是…」、「我想要…」、「我的生肖是…」等開始，還包括外出採購、醫療等基本用語；在發布會上，伍嘉瑩還通過遊戲介紹台山話俚語，如「落地開花、富貴榮華」用於不慎打破東西之後的祈福，還表演「牛耕田、馬吃穀，老竇揾錢仔享福」等台山話繞口令。

已經出版三本語言教學書的伍嘉瑩表示，寫作是出書最輕鬆的部分，她只用兩個月就完成教材編寫，但編輯、校對、插畫、出版需要很長時間，從寫書到出版花了兩年時間，未來也會繼續出版漢語教材；「我們的語言還活得好好的，希望大家都能說，即使不能教別人，也應鼓勵別人說。」

知名中英雙語教學者伍嘉瑩近日出版自己編寫的台山話教科書「學說台山話」。(記者和釗...
知名中英雙語教學者伍嘉瑩近日出版自己編寫的台山話教科書「學說台山話」。(記者和釗宇／攝影)
伍嘉瑩16日在曼哈頓華埠舉辦新書發布會。（記者和釗宇／攝影）
伍嘉瑩16日在曼哈頓華埠舉辦新書發布會。（記者和釗宇／攝影）
伍嘉瑩16日在曼哈頓華埠舉辦新書發布會。(記者和釗宇／攝影)
伍嘉瑩16日在曼哈頓華埠舉辦新書發布會。(記者和釗宇／攝影)

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