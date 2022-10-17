我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

四華裔跑團組七橋跑 備戰紐馬

記者胡聲橋／紐約報導
大紐約地區四大華人跑團組織「七橋跑」備戰紐約馬拉松。(記者胡聲橋╱攝影)
大紐約地區四大華人跑團組織「七橋跑」備戰紐約馬拉松。(記者胡聲橋╱攝影)

大紐約地區的四大華人跑團周末組織了21哩的「七橋跑」。「七橋跑」是華人跑團一年一度的集體活動，目的是幫助跑者備戰即將於11月6日舉行的紐約國際馬拉松。共有100多名華裔跑者參加這次模擬實戰。

紐約市的嵐山跑團和新蜂跑團，新澤西的百駿跑團和愛跑跑團，15日聯手舉辦今年紐約馬拉松大賽前最後一次實地訓練，被取名為「七橋跑」，因為從市政廳起跑，跨越布碌崙(布魯克林)大橋、曼哈頓大橋、威廉斯堡大橋、普拉斯基大橋(Pulaski Bridge)、皇后區大橋、威利斯大道橋(Willis Ave Bridge)和麥迪遜大道橋(Madison Ave Bridge)。

剛在芝加哥馬拉松賽跑出2小時38分36秒個人最好成績的嵐山跑團團長Tony介紹，這次主要是讓參賽者先體會紐馬賽道，路線的後半段和紐馬賽道一致。嵐山跑團這次將有179人出征紐馬，本地約百人。

百駿跑團團長Renny說，今年百駿有58位跑者參加紐馬。Renny還介紹，來自台灣參賽的羅維銘，近日將很快在皇后區完成3100哩的超馬比賽，他目前排名第三。同樣來自新澤西的愛跑跑團，將有12名跑者參加11月的紐馬。因為今年有多人獲得紐馬參賽資格，明年估計至少有30人參加紐馬。

馬拉松 皇后區 新澤西

上一則

班森賀華人家暴案 怒妻持傘打夫被捕

下一則

高中老師王柏存 獲美國數學大獎

延伸閱讀

俄控烏「恐攻」炸克里米亞大橋 已拘捕8嫌

俄控烏「恐攻」炸克里米亞大橋 已拘捕8嫌
俄控烏恐攻炸大橋 拘捕8嫌犯

俄控烏恐攻炸大橋 拘捕8嫌犯
克赤大橋爆炸事件 俄控烏克蘭國防部情報總局幕後策畫

克赤大橋爆炸事件 俄控烏克蘭國防部情報總局幕後策畫
推金廈大橋民間成立促進會 陳滄江任籌備會首任主委

推金廈大橋民間成立促進會 陳滄江任籌備會首任主委
普亭：俄大規模攻烏基礎設施 為報復克里米亞大橋遭炸

普亭：俄大規模攻烏基礎設施 為報復克里米亞大橋遭炸

熱門新聞

麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

2022-10-13 07:32
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻