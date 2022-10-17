四華裔跑團組七橋跑 備戰紐馬

大紐約地區四大華人跑團組織「七橋跑」備戰紐約馬拉松。(記者胡聲橋╱攝影)

大紐約地區的四大華人跑團周末組織了21哩的「七橋跑」。「七橋跑」是華人跑團一年一度的集體活動，目的是幫助跑者備戰即將於11月6日舉行的紐約國際馬拉松 。共有100多名華裔跑者參加這次模擬實戰。

紐約市的嵐山跑團和新蜂跑團，新澤西 的百駿跑團和愛跑跑團，15日聯手舉辦今年紐約馬拉松大賽前最後一次實地訓練，被取名為「七橋跑」，因為從市政廳起跑，跨越布碌崙(布魯克林)大橋、曼哈頓大橋、威廉斯堡大橋、普拉斯基大橋(Pulaski Bridge)、皇后區 大橋、威利斯大道橋(Willis Ave Bridge)和麥迪遜大道橋(Madison Ave Bridge)。

剛在芝加哥馬拉松賽跑出2小時38分36秒個人最好成績的嵐山跑團團長Tony介紹，這次主要是讓參賽者先體會紐馬賽道，路線的後半段和紐馬賽道一致。嵐山跑團這次將有179人出征紐馬，本地約百人。

百駿跑團團長Renny說，今年百駿有58位跑者參加紐馬。Renny還介紹，來自台灣參賽的羅維銘，近日將很快在皇后區完成3100哩的超馬比賽，他目前排名第三。同樣來自新澤西的愛跑跑團，將有12名跑者參加11月的紐馬。因為今年有多人獲得紐馬參賽資格，明年估計至少有30人參加紐馬。