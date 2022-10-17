長島鐵路曼哈頓新站工程 爆3套帳本 MTA駁斥

長島鐵路曼哈頓新站命名為「麥迪遜大中央車站」(Grand Central Madison)。圖為地下施工現場。(本報檔案照)

將長島鐵路 (LIRR)延伸到大中央火車站(Grand Central Terminal)的項目已接近尾聲，預計年底前啟用。不過，該項目比原計畫晚了十多年，實際造價比原預算 多了四倍多，達127億元。「每日新聞」報導，大都會運輸署(MTA )涉嫌長期隱瞞工程延誤和成本超支，轉嫁乘客及納稅人，MTA 16日駁斥報導。

運營112年以來，長島鐵路的曼哈頓終點站一直是賓州車站(Penn Station)。1997年開始，MTA計畫在大中央火車站增建一站。工程包括恢復1960年代建在東河下面的一條鐵路隧道，並在中央車站下增建一個巨大的新車站，當時估價28億元，10年可完工。但10年後的2008年，該項目成本已膨脹到72億元，完工日期也推遲到2015年。

據「每日新聞」報導，從2008年6月開始擔任該項目首席執行官17個月的斯塔德(William Stead)說，這個項目是「公共工程史上管理最差的項目」。

施泰德說他當時能看到關於該項目開支和進度的三份報告。一份報告在內部分發，稱工程將拖延到2020年後，造價將達100億元以上；另一份報告是MTA發給聯邦捷運管理局(Federal Transit Administration)的，描述的情況較樂觀，成本更低，時間表也更快；第三份給MTA董事會，稱該項目開支控制在預算內，將於2015年完成。這也是對外公布的報告。

施泰德上任後，試圖扭轉局面，加快工期，但發現自己在MTA並沒有任何重要的簽約權力。相反，合同由他的頂頭上司談判簽訂，而那些人都不是專業工程師。施泰德於2009年離職。

直到2011年，MTA才宣布項目至少要到2018年才能完工，新成本估計88億元。2014年，再次推遲到今年底，當時估計成本98億元。

MTA 16日對該報導發表聲明，稱MTA主席利博(Janno Lieber)四年前接手後，檢視該項目過去的問題，並摒棄舊做法。另一方面，該項目的造價從2018年起就沒有再增加過，且將於12月如期完工。MTA並指「每日新聞」文章引述的個人當時未履行好職責。