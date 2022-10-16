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華埠9旬翁遭搶劫反擊受傷 籲設民安隊

記者張晨／紐約報導
天山居士華埠街頭遭二非洲裔青年搶劫毆打，選擇還擊受傷。(天山本妍提供)
天山居士華埠街頭遭二非洲裔青年搶劫毆打，選擇還擊受傷。(天山本妍提供)

曼哈頓華埠一名九旬耆老，今年2月光天化日之下，在勿街(Mott St.)老牌餐館門口遭到兩名非洲裔青年搶劫；由於該耆老年輕曾習得幾分工夫，選擇與歹徒搏鬥，雖受傷但未讓兩名歹徒得逞；居住在華埠多年的他，呼籲社區組建民安隊，從自身做起保護社區安全。

該名受害老者為知名風水師天山居士，現年已92歲高齡，居住在華埠多年；他回憶，該案件發生在2月24日下午1時左右，當時他走在勿街交擺也街(Bayard St.)的中餐館「上海老正興」前，突然兩名非洲裔男子將他一前一後圍住，並喝他道：「錢，給我錢。」

天山居士日前光天化日下，在華埠街頭遭二非洲裔青年搶劫毆打受傷。(天山本妍提供)
天山居士日前光天化日下，在華埠街頭遭二非洲裔青年搶劫毆打受傷。(天山本妍提供)

天山居士表示，自己的錢袋是女兒所贈，不願就範，況且年輕時也習得幾分功夫，又想到自新冠疫情以來，華人成為暴力的眾矢之的，所以決定放手一搏。

期間他雖然反擊了其中一人，但另一人則趁勢拿起一根木棍，向他的頭上砸去，隨後二人逃離現場。

天山居士的女兒天山本妍於15日接受本報採訪時表示，光天化日下現場有不少好心民眾協助，更有路人待在現場半個小時，直到警察和救護車到達現場後才離開；天山居士後被送往紐約大學醫學院，頭部縫合四針。

紐約華埠國際同濟會日前就社區治安召開林鄰里會議，提議召集民安隊對社區巡邏；會長羅晶雅表示，92歲的耆老都能不畏歹徒的恐嚇而赤身搏鬥，雖然希望民眾能以自身安全為重，但這也說明了華裔社區對暴力欺凌的容忍到達了極點，望社區的有識之士都能在這個關鍵時刻站出來為社區治安作出貢獻。

92歲的天山居士入院治療，頭部縫了四針。(天山本妍提供)
92歲的天山居士入院治療，頭部縫了四針。(天山本妍提供)

華埠 警察 醫學

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