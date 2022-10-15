紋身店顧客衝突 華女遭痛毆劫財

一名華女今年7月在法拉盛街口被他人毆打後搶走皮包。(記者牟蘭／攝影)

紐約市警14日指，一名華裔 男子與韓裔 女子今年7月在皇后區法拉盛一家紋身店外，與另一名華女 發生言語衝突，隨後雙方大打出手，男子用伸縮棒，多次毆打受害人的頭部和腿部，搶走她的皮包後逃走；該紋身店的華人業者指，雙方都是該店顧客，疑因私人問題大打出手。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，一名21歲的華裔女子指，她於7月12日下午7時許，在37大道的一家紋身店外，遭到一男一女搶劫；受害人指，華男多次用伸縮棒打她的頭部與腿，搶走她的皮包後，乘坐一輛黑色的轎車朝37大道方向逃逸。

這起案件附近的紋身店業者14日表示，三人都是自家店的顧客，當天因私人問題發生爭執，他要求雙方到店外解決問題，避免影響生意；事實上，這非紋身店首次發生類似案件，該名業者指，過去也曾發生顧客爭執的情況，他都會要求客人到店外解決私事。

根據警方提供的視頻，韓裔女子與受害華女先在店外溝通，雙方情緒激動，引發肢體衝突，華裔男子隨後加入爭鬥，持伸縮棒多姿毆打受害人；警方指，受害人的頭部受到拉傷，隨後送往紐約長老會皇后醫院急救，情況穩定。