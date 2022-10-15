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涉殺華裔律師 女嫌精神鑑定

記者牟蘭／紐約報導
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進的25歲女嫌張曉寧，14日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭，期間她四下張望，當天檢辨雙方針對目前已提交的DNA等證據溝通，下次上庭時間定為12月9日，屆時將對她的精神檢測報告提供更多信息；三名華裔到場旁聽，其中一人指張曉寧過去思維清晰，沒有患精神病症狀。

張曉寧14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭，期間她神色較平靜，不斷向旁聽席張望，沒有插話；他的代表律師與助理檢察官對已提交的DNA等證據探討，經與法官侯頓(Kenneth C. Holder)溝通，下次上庭時間定為12月9日。

檢方消息指，屆時檢辯雙方將對精神檢測提供更多信息，若張曉寧的精神檢測，證實她的精神狀態不具備承擔刑責的責任，她將進入精神病醫院完成心理治療；對此，一名旁聽的華裔民運人士指，他過去與張曉寧接觸，對方邏輯清晰，沒有罹患精神疾病的症狀，不清楚之後她的遭遇。

李進進的生前好友也質疑張曉寧是否有精神疾病，指過去與她多次接觸中，被告表現正常，擔憂她會以此脫罪。

根據警方消息，張曉寧於今年3月14日上午11時左右，涉嫌在皇后區法拉盛39大道的一個寫字樓內，用刀殺害了華人律師李進進，大陪審團日前以二級謀殺和兩項四級非法持武等六項罪名起訴她，若罪成，她將面臨入獄25年至終身監禁。

張曉寧接受警方問詢時承認案發當天進入李進進的辦公室，隨後拿出中國國旗揮舞，懇求他不要撤銷自己的移民案件，還聲稱要起訴對方，但不記得之後發生的所有事情，只想起她對李進進說，「無論如何我都不會離開」，當她恢復意識時，發現李進進已壓在她的身上。

張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪...
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

檢測 華裔 皇后區

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