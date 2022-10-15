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紐約客談／新選區地圖 布碌崙再掀波瀾

紐約客談

紐約市選區畫分委員會的9月市議員選區新地圖公布後，在布碌崙(布魯克林)華社引起新的波瀾。現在，對於布碌崙應該有一個或兩個亞裔多數選區基本沒有異議，但爭論焦點卻落在日落公園8大道和班森賀所在的第43選區，討論亞裔占比應為多少。

7月版地圖公布後，由於班森賀仍處於分裂的局面，選民感到「不公平」，索性要求設兩個亞裔多數選區。9月的地圖基本上包括了班森賀大部分地區，但卻將華人最密集的8大道分成兩部分，其中一部分還不得不歸入拉丁裔占多數的第38選區，這又招致當地華人強烈不滿。

顯而易見的是，第43選區無法同時將完整的8大道和班森賀等華社畫入，在這種情況下，8大道和班森賀華社的代表不妨坐下來集思廣益。

俗話說，好說好商量。雙方可以通過地圖畫分上的微調來達成相對一致的意見，然後上交選區畫分委員會。在雙方都無法完全滿意的情況下，應該有所取捨，各退一步，才是解決問題的方法。

不過，就新的第43選區而言，目前最大變數恐怕不是華裔社區。9月地圖將原來的第47選區畫得支離破碎，不得不與遠處的貝瑞吉合併為一個選區。該區市議員李凱健(Ari Kagan)正在為此積極抗爭，試圖保持原有社區的完整性。

他的理由和紀思庭(Justin Brannan)、阿維萊斯(Alexa Aviles)的理由如出一轍，也有正當性。不過，如果9月地圖最後通過，李凱健恐將不得不面對應留在第47選區，與紀思庭一搏，還是到新的第43選區競爭市議員，兩個選擇都非常艱難。不過，李凱健在班森賀社區也是有不少支持者的。

紐約客談，每周二至周六見報

8大道 亞裔 布碌崙

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