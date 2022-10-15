我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

男陷精神困擾 捅死女友後跳樓亡

記者顏潔恩／紐約報導
案發現場被警方封鎖調查。(記者顏潔恩／攝影)
案發現場被警方封鎖調查。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華社14日凌晨發生一起家庭暴力案件，一名深陷精神困擾的男子疑似持武器攻擊女友，以尖物朝女友身體上半部捅了多刀，殺死對方後該名男子再從四樓公寓往下跳，當場死亡；警方目前尚未公布死者信息。

根據警方消息，14日凌晨2時許接到案發現場鄰居報案，指6大道5320號公寓四樓的一間單位傳來激烈的吵架聲；當警員抵達樓內時，鄰居表示該棟樓的4A公寓稍早傳出很大聲音，接著突然變得安靜，擔心發生事情。

日落公園華社14日凌晨發生一起家暴案，一名疑有精神疾病的男子在持刀捅死女友後跳樓...
日落公園華社14日凌晨發生一起家暴案，一名疑有精神疾病的男子在持刀捅死女友後跳樓自殺。多名警探在案發數小時後仍留在現場調查。(記者顏潔恩／攝影)

警員打開公寓門時，發現一名61歲的女子已失去意識倒在走廊上，頭部、頸部以及上腹部有多處遭利刃刺傷的傷口；警方不久在大樓旁的地面發現另一具男性屍體，其為女死者的52歲男友，被發現時手中持著一把刀，同時在現場周圍被搜獲的還有一把鐵鎚和螺絲刀。

根據初步調查，警方相信男死者在捅死女友後，從四樓住處往下跳自殺，兩人在現場就被鑑定死亡。

多名鄰居案發後受訪時表示，該對情侶長久關係不佳，頻繁發生爭執；男死者的一名摯友表示，死者從喪失母親和兒子後就陷入憂鬱，身邊的人都看得出他狀態不好，苦勸他尋求精神治療，沒想到還是出了事。

直到14日中午，72分局警員以及多名警探仍留守現場調查；一名居住在附近的華人民眾表示，半夜聽見警笛聲曾起身查看，早上才聽聞這起兩死慘案，感到害怕。

不過該名華人也說，該公寓居住的華人並不多，平常較見外族裔、西語裔出入，認為涉及該案的兩人應該不是華裔。

截至截稿，市警尚未公布死者的信息，兩人的屍體將送往法醫辦公室，鑑定死亡原因。

日落公園華社14日凌晨發生一起家暴案，一名疑有精神疾病的男子在持刀捅死女友後跳樓...
日落公園華社14日凌晨發生一起家暴案，一名疑有精神疾病的男子在持刀捅死女友後跳樓自殺。多名警探在案發數小時後仍留在現場調查。(記者顏潔恩／攝影)

華人 日落公園 布碌崙

上一則

涉殺華裔律師 女嫌精神鑑定

下一則

因應通膨 紐約犯罪受害者援助 最高增為2500元

延伸閱讀

求婚掏出棒棒糖戒指 女友秒變臉賞巴掌離去

求婚掏出棒棒糖戒指 女友秒變臉賞巴掌離去
烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲
印尼34歲男星自爆戀上14歲少女 自比李奧納多愛嫩妹

印尼34歲男星自爆戀上14歲少女 自比李奧納多愛嫩妹
南宮珉娶小12歲女友 喜孜孜曬婚禮照

南宮珉娶小12歲女友 喜孜孜曬婚禮照
影／他球場下跪求婚 女友見「超大戒指」卻暴怒賞巴掌

影／他球場下跪求婚 女友見「超大戒指」卻暴怒賞巴掌

熱門新聞

麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

2022-10-13 07:32
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起