男陷精神困擾 捅死女友後跳樓亡

案發現場被警方封鎖調查。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 華社14日凌晨發生一起家庭暴力案件，一名深陷精神困擾的男子疑似持武器攻擊女友，以尖物朝女友身體上半部捅了多刀，殺死對方後該名男子再從四樓公寓往下跳，當場死亡；警方目前尚未公布死者信息。

根據警方消息，14日凌晨2時許接到案發現場鄰居報案，指6大道5320號公寓四樓的一間單位傳來激烈的吵架聲；當警員抵達樓內時，鄰居表示該棟樓的4A公寓稍早傳出很大聲音，接著突然變得安靜，擔心發生事情。

日落公園華社14日凌晨發生一起家暴案，一名疑有精神疾病的男子在持刀捅死女友後跳樓自殺。多名警探在案發數小時後仍留在現場調查。(記者顏潔恩／攝影)

警員打開公寓門時，發現一名61歲的女子已失去意識倒在走廊上，頭部、頸部以及上腹部有多處遭利刃刺傷的傷口；警方不久在大樓旁的地面發現另一具男性屍體，其為女死者的52歲男友，被發現時手中持著一把刀，同時在現場周圍被搜獲的還有一把鐵鎚和螺絲刀。

根據初步調查，警方相信男死者在捅死女友後，從四樓住處往下跳自殺，兩人在現場就被鑑定死亡。

多名鄰居案發後受訪時表示，該對情侶長久關係不佳，頻繁發生爭執；男死者的一名摯友表示，死者從喪失母親和兒子後就陷入憂鬱，身邊的人都看得出他狀態不好，苦勸他尋求精神治療，沒想到還是出了事。

直到14日中午，72分局警員以及多名警探仍留守現場調查；一名居住在附近的華人 民眾表示，半夜聽見警笛聲曾起身查看，早上才聽聞這起兩死慘案，感到害怕。

不過該名華人也說，該公寓居住的華人並不多，平常較見外族裔、西語裔出入，認為涉及該案的兩人應該不是華裔。