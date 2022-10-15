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曼哈頓中城酒店Row NYC 成第二個無證客收容站

記者顏潔恩／紐約報導
位於曼哈頓中城的四星酒店「Row NYC」，在亞當斯的宣布下，成為全市第二個無證移民臨時收容站。(截自谷歌地圖)
位於曼哈頓中城的四星酒店「Row NYC」，在亞當斯的宣布下，成為全市第二個無證移民臨時收容站。(截自谷歌地圖)

南部越境無證移民不斷湧入紐約市，紐約市多家酒店陸續被設為臨時庇護中心；本月初史泰登島位於中島的酒店首先接待部分無證客，位於曼哈頓中城的四星酒店「Row NYC」也成為紐約市第二個無證移民臨時收容所。

根據市府數據，已有五、六輛承載超過1萬7000名的無證移民從南部送至紐約市，為了安置這些人，紐約市開啟超過40個緊急收容所；目前遊民所人數紀錄是6萬1000人，而五個人中就有一人是尋求庇護的無證移民。

亞當斯宣布，將利用時報廣場一家酒店作為臨時庇護中心，優先安置帶小孩的無證客家庭。...
亞當斯宣布，將利用時報廣場一家酒店作為臨時庇護中心，優先安置帶小孩的無證客家庭。(美聯社)

亞當斯此前便宣布，曼哈頓中城時報廣場的高檔酒店Row NYC將成為臨時救濟中心，成為紐約市第二個無證客收容站，預計可安置200個家庭，而在接下來幾周數量可能會擴大容量，目前還不確定酒店幾時會開始接待無證移民；臨時救濟中心提供法律、醫療、社會資訊等服務，有小孩的家庭也可申請就讀公校，系統中記錄當前已有5500名無證小孩入學。

針對無證移民情況，不少民選官員都向聯邦政府尋求援助，亞當斯曾請求國會協助無證客開始工作；眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)本周在森林小丘的圓桌會，也對該情況指政府必須保護邊界安全，但同時尊重那些以合理原因來美庇護的難民，其中應核發工作許可、減輕社區的壓力，但她也意識到難民會被安排乘坐巴士送到其他地方，這可能是會引起高度爭議的做法。

拜登政府目前已公布計畫，幫助委內瑞拉的移民抵達美國，有些能允許在美國停留兩年，之後必須申請找到擔保人，入境時也要接受背景檢查和健康篩檢；那些非法從墨西哥邊境潛入的委內瑞拉移民將被拒絕入境，該項目收容的上限人數為2萬4000人。

州長霍楚(Kathy Hochul)目前已和國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)會談，表示會協助緩解該情況，「但我也說了，與此同時我們在這裡也要安置成千上萬的人口，具體的數字是1萬7000人，他們現在已經抵達紐約州了。」

移民 紐約市 庇護

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