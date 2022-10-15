TLC局長：MTA堵車費將壓垮計程車業

都勇認為堵車費將對計程車業造成重大影響，呼籲MTA正視該產業的貢獻。（記者張心／攝影）

紐約市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)局長都勇(David Do)日前表示，對曼哈頓 60街以南的堵車費 計畫收費方案表示擔憂，認為會對計程車產業造成重大影響，呼籲大都會運輸署(MTA )正視計程車產業的貢獻。

MTA此前公布了曼哈頓60街以南堵車費計畫收費方案，將費率規定在9元至23元之間，預計將於2023年底至2024年初實施；自計畫提出後引起廣泛關注，支持者普遍認為，該計畫有助於減少壅堵和環境污染，但反對者則指出駕車成本太高。

都勇日前在市議會的公聽上，對堵車費計畫表示擔憂。(本報檔案照)

都勇在市議會公聽會上表示，新規將會對計程車業造成巨大影響；根據研究顯示，若收取堵車費，全市民眾出行量將會下降5%以上，本就因疫情備受打擊的計程車行業，將會變得更脆弱不堪，「MTA為了環境審查而制定的幾個定價方案，將導致大量司機失業。」

都勇認為堵車費將對計程車業造成重大影響，呼籲MTA正視該產業的貢獻。（記者張心／攝影）

作為新移民為主要勞動力的計程車產業，自疫情爆發以來，因為客流量急劇減少而使得計程車數量也大幅下滑，很多駕駛因而丟掉工作；如今，MTA新的堵車費計畫收費方案，被他們視為壓垮產業死亡的「最後一根稻草」。

「當我們重新嘗試站起來的時候，卻面臨額外徵收的堵車費的威脅」，獨立駕駛工會(Independent Drivers Guild)組織總監巴哈(Aziz Bah)在公聽會上表示，「雖然這個費用可能最後由乘客負擔，但最終受到影響的卻是司機，因為漲價，民眾搭計程車的意願可能降低。」

對此，MTA對外關係主席麥卡錫(John McCarthy)回應稱，實施堵車費並非對所有人都有影響，但將可極大改善空氣品質，還能解決曼哈頓長期的交通壅堵情形。