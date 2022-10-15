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因應通膨 紐約犯罪受害者援助 最高增為2500元

記者張心／紐約報導
霍楚宣布，即日起犯罪受害者向州府申請賠償，獲賠額度最高為2500元。(州長辦公室提供)
霍楚宣布，即日起犯罪受害者向州府申請賠償，獲賠額度最高為2500元。(州長辦公室提供)

過去20年紐約州對於犯罪事件中的受害者，最高僅補貼500元；在通貨膨脹的影響下，州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，即日起受害者因個人必需品被盜或損壞申請索賠，最高將可獲得2500元賠償。

該法案從即日起生效，犯罪受害者若因健康、安全或福利必需品，在犯罪事件被盜或損壞，可向州受害者服務辦公室(NYS Office of Victim Services)申請索賠。

電腦、醫療都在內

新法中規定有資格獲賠的個人必需品，包括衣服、鞋子、寢具、移動設備或電腦、以及個人交通工具所必需的安全行駛物品，例如輪胎、兒童汽車座椅或摩托車頭盔等；同時，州府也可以協助更換或維修個人必需品，譬如眼鏡、助聽器和其他醫療設備等。

除了賠償、更換或維修個人必需品外，受害者服務辦公室還補償和報銷符合條件的個人的醫療費用、喪葬費用、搬家費用、安保系統和犯罪現場清理費用等，並為因犯罪事件而失去工資的受害者提供資金支持和其他援助。

20年未變 如今調高

霍楚表示，此番修改是為了跟上通貨膨脹的速度，過去20年中，州法將犯罪受害報銷賠償限制在500元以內，但該金額已經難以滿足生活成本上漲的現況，在提高受害者可申請獲賠金額為2500元後，將可為沒有能力和資源負擔的受害者，提供重要的資助網絡。

10月6日起即適用

州受害者服務辦公室主任克寧(Elizabeth Cronin)表示，犯罪事件往往在幾分鐘之內，改變受害者的一生，甚至其周遭的親朋好友，藉由提高賠償金額及更換或維修這些個人必需品，將可協助受害者減輕負擔和煩惱，更專注於走出傷痛。

增加的上限適用於今年10月6日或之後，向州受害者服務辦公室提交的任何索賠；除了新法規以外，州受害者服務辦公室還支持200多個受害者援助計畫，為受害者及其家庭提供直接服務，包括辯護、緊急避難所、民事法律援助和搬家援助等，詳情可參考：https://ovs.ny.concerncenter.com/

通貨膨脹 霍楚 紐約州

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