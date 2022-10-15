偷豪車+信用卡詐騙 紐約4賊落網

詹樂霞及市警宣布搗毀以豪車盜竊及信用卡欺詐為目標的犯罪團伙。(州檢察長辦公室提供)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)與市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)14日宣布，逮捕一個以豪車盜竊及信用卡 欺詐為主要目標的犯罪團伙，被捕四人被控76項罪名，包括用盜竊來的身分及信用卡，在住宅和租車 公司停車場盜竊豪車，再運送至西非國家出售。

起訴書所述，這是一項由州檢察長辦公室、有組織犯罪特別工作組(Organized Crime Task Force)和市警重竊案小組(Grand Larceny Division)進行的一項為期三年的聯合調查。

執法部門發現，嫌犯利用竊取的信用卡信息和身分證件，從紐約和其他州的住宅和租賃車場盜取高端汽車，其中包括路虎攬勝、奔馳、英菲尼迪等品牌的休旅車；得手後將車開入大紐約地區，待「風頭過去」後，再將贓車開到南佛羅里達，並使用偽造、偷來的身分為這些車輛註冊和投保，最後通過集裝箱運往西非國家出售。

除此之外，這些人還利用假身分在豪華酒店和服裝店騙取數千元的服務和商品；目前被指控犯有非法占有贓物、身分盜竊、重竊罪和走私出口非法占有物等。

這項名為「消失60秒」(Gone in 60 Seconds)的執法行動涵蓋了法院授權的竊聽技術、多州聯動執法以及對被盜信用卡和車輛的財物分析和定位。

詹樂霞表示，諸如此類的長期、跨州甚至跨國銷售盜竊贓物的團伙，不僅損害了公共安全，還破壞了當地的經濟；此次搗毀行動使紐約的街道更安全、也使紐約人免受欺詐和盜竊的繼續。

西維爾則稱，這些團伙組成網絡龐雜，是一些其餘犯罪活動的溫床；多機構聯合執法才保證了行動的順利完成，搗毀了這一威脅紐約人身及財產安全的禍患。