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女性票落後霍楚…李修頓：若當選維持合法墮胎權

記者張心／紐約報導
李修頓承諾，若當選將維持紐約州合法墮胎權。(截自競選廣告畫面)
李修頓承諾，若當選將維持紐約州合法墮胎權。(截自競選廣告畫面)

獨立民調機構「Schoen Cooperman Research」14日統計顯示，現任州長霍楚(Kathy Hochul)和共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)之間支持率存在明顯的性別差異，女性選民偏好霍楚，男性選民更信賴李修頓；為了爭取女性支持，李修頓承諾，若當選將不會改變紐約州當前的合法墮胎權。

根據Schoen Cooperman Research 14日公布的最新統計數據，霍楚以50%比44%的優勢，小幅領先李修頓；該統計是基於8日至12日期間，透過電話、短信和網絡形式，對全州824名選民進行調查。

「這是一場膠著而激烈的競爭」，該機構創始人肖恩(Doug Schoen)，曾為前總統柯林頓(Bill Clinton)和前市長彭博(Mike Bloomberg)擔任民意調查員，表示如果期中選舉，現任拜登總統支持率降低，搖擺的選民更容易做出「脫離當前總統所在的執政黨派」的決定。

肖恩也指出，霍楚和李修頓的支持者群體表現出明顯的性別差異，譬如，霍楚在女性選民中的支持度高出李修頓15%(54%比39%)，李修頓在男性選民中領先霍楚4%(49%比45%)。

日前馬里斯特公共輿論研究所(Marist Institute for Public Opinion)的民調結果也顯示，二人的支持率有明顯的地域差異；在深藍營的紐約市，霍楚以較大的優勢領先李修頓26%(59%比33%)；但在郊區，李修頓領先7%(52%比45%)；紐約上州的情況則以李修頓的48%比霍楚的46%基本持平；霍楚的選票主要來自於水牛城(Buffalo)。

在調查中，選民們相信霍楚會在保護墮胎權、提供可負擔的醫療保健和K-12公立教育問題上處理妥當；同時，選民們也普遍認為，李修頓在控制犯罪、減免稅收和政府開支上面頗具優勢。

為了進一步獲得女性選民支持，李修頓在最新的競選廣告片中「發誓」，當選後將維持紐約州目前的墮胎權，並指霍楚在墮胎議題上的「過分宣傳」，是為了轉移女性選民的注意力，讓大家忽略她支持的保釋法改革所致的犯罪率上漲，及拜登政府下滋生的腐敗和生活成本飆升問題。

紐約州長支持度展示明顯性別差異，霍楚在女性選民中的支持度高出李修頓15%。(州長...
紐約州長支持度展示明顯性別差異，霍楚在女性選民中的支持度高出李修頓15%。(州長辦公室提供)

霍楚 墮胎 拜登

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