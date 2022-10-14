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紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

記者牟蘭／紐約報導
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

聯邦執法人員13日在麻州逮捕七名涉洗錢與販毒的華人，經調查，被捕的紐約主嫌張錦華(JinHua Zhang，姓名皆音譯，以下同)還涉嫌與同夥以「殺豬盤」詐欺逾200名受害者，不法所得至少1800萬元，被紐約東區聯邦檢方起訴，目前已逮捕張錦華與另十人，共十名華嫌，另有一嫌在逃。

法院文件指，一名華男因借高利貸無法償還給張錦華的同夥黃力成(Licheng Huang)，去年5月同意成為麻州聯邦調查局(FBI)臥底，當局隨後在破獲波士頓中餐廳的洗錢案中蒐集更多證據，發現張錦華的團夥曾在紐約、麻州與康州出現，通過加密貨幣等方式洗錢。

張錦華的團夥分工明確，包括一名美國銀行前雇員，在涉及紐約的案件中黃昌貴(Changgui Huang)、曾林敏(Linming Zeng)與陳炎彬(Yanbin Chen)等九人通過收取佣金，為張的「現金換支票」生意提供服務；法院紀錄顯示，團夥兌換至少5200萬元的現金支票，並從中牟利。

戀愛交友設局 200受害者多數是華人

探員還發現，張錦華與他的弟弟張錦富(Jinfu Zhang)涉嫌從去年5月開始，主導戀愛交友騙局「殺豬盤」(Pig Butchering)，其團夥通過軟件認識陌生人後，聲稱有投資平台，轉移對方的資金，在虛假投資平台偽裝獲利，起初轉給受害人少量現金取得信任。受害人增加投資後，設置取款阻礙，拒絕回應，將錢轉到團夥的其他銀行帳戶；檢方指，相關騙局中，至少有200人上當，幾乎都是華人，嫌犯牟利約1800萬元。

檢方指，張錦華的團夥還涉嫌更改中國護照的照片，在至少四家銀行兌換現金支票(Cashier's Check )，並用虛假的身分在銀行開戶；張錦華與陳炎彬涉身分詐欺，使用他人的紐約駕照，在多個銀行開戶，轉移「殺豬盤」受害者的錢財。

主嫌張錦華持有中國假護照 另涉運毒

檢方指，張錦華的公司分布在中國、印度、香港與哥倫比亞等地，除洗錢外，還涉嫌運送分發大量古柯鹼與冰毒，今年5月與8月，他與陳炎彬分別運送超過1000克與3000克的毒品給新州與賓州的臥底探員。

張錦華、張錦富、黃昌貴、曾林敏、陳炎彬、陳臣(Chen Chen)、陳炎彬(Yanbing Chen)、金鑫(Xin Jin)、苗嘉惠(Jiahui Miao)、曾淩明(Lingming Zeng)、周華(Hua Zhou)與Gregory Armand，涉共謀洗錢、共謀電匯詐欺、銀行詐欺與護照詐欺等罪被紐約東區聯邦檢方起訴，13日過堂。

檢方指，十名被捕的華嫌多次使用假名且都持有偽造的中國護照，張錦華與張錦富等在海外有資產，有極大的潛逃風險，要求法官拒絕保釋。

張錦華另與陳炎彬，以及黃力成、陳豐(Feng Chen)、羅傑(Roger Luo)、阮童(Thong Nguyen)、李榮健(Rong jan Li)與Augustin Villa還涉洗錢與販毒等罪名，被麻州聯邦檢方起訴，該案另有涉案三嫌在逃。

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