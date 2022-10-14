法拉盛109分局轄區 重竊案增8成

109分局表彰兩名警員，在法拉盛逮捕一名持槍偷信的華男。(記者鄭怡嫣／攝影)

根據市警局，轄區包括法拉盛 的109分局，最近28天的犯罪增長率仍為全市最高，每天平均發生一起搶劫案(Robbery)，三起入室盜竊案(burglary)，各類竊案(larceny)平均每天13起，

12日的109分局警民會上，局長霍爾(Louron E. Hall)表示，最近28天，109轄區共發生76起入室盜竊案，比去年同期增長72.7%，其中25起發生在法拉盛市中心及大學點 ，但白石鎮(Whitestone)的入室竊案也有顯著增長的趨勢，被捕歹徒中有不少為慣犯，以較低的金額被保釋後又重蹈覆轍，通常通過未鎖的窗、邊門、院子裡留下的樓梯闖空門，偷取現金、首飾、名牌包等。

霍爾還表示，1000元以上的重竊案(Gr. Larceny)及以下的偷竊案(Petit Larceny)也在增長，最近28天，109轄區共發生141及235起重竊及偷竊案，比去年同期分別增長85%以及16%，身分盜竊及市中心的扒手猖獗，為此，警局又額外遣派八名警員，在法拉盛市區巡邏。

州參議員劉醇逸在會議上表示，轄區罪案的增長是現實問題，隨著疫情減緩，應加快審案的速度，並全面恢復與新保釋法同時通過的快速審案(speedy trial)法，防止交保候審時期過長，嫌犯又再次犯罪的情況，此外選區重畫後，他代表的第16選區，將包含法拉盛等大部分109轄區，他將重新代表法拉盛的居民。

當晚，警局將9月月度警察 頒發給警員Gary Farley及Christopher Reis，表彰他們在9月28日凌晨逮捕一名持槍偷信的華裔男子，二人巡邏時發現該名男子在一棟公寓的信箱翻找物品，隨後在他身上搜到大量信件，一把0.22口徑手槍及三發子彈。