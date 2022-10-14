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專偷亞裔…4越境無證客團夥 納蘇郡落網

記者牟蘭／紐約報導
四名嫌犯拉莫斯(圖)、戈麥斯、索托、卡里略因入室竊盜被捕。(納蘇郡警方提供)
四名嫌犯拉莫斯(圖)、戈麥斯、索托、卡里略因入室竊盜被捕。(納蘇郡警方提供)

四名涉嫌在長島納蘇郡犯下30起針對亞裔社區盜竊嫌犯，日前在一起入室盜竊中被捕，當局指，四人屬南美盜竊團夥，其中三人是從美墨邊界被釋放的無證客，一人是在逃嫌犯，均面臨仇恨犯罪級別的盜竊；共和黨籍民代批評聯邦政府釋放湧入美國無證客，以及保釋金改革法，導致治安惡化。

長島納蘇郡警方10日消息指，新海德公園(New Hyde Park)警員在當天下午1時許，獲報四名男子按一住宅門鈴，其中兩人穿建築工人的黃色外套進入該住家的後院，確認無人在家，打破後門進入，屋內一名女性尖叫，歹徒乘一輛休旅車逃離現場。

警方在附近攔停了一輛黑色現代轎車，逮捕30歲的卡里略(Daniel Esteban Jimenez-Carrillo)、33歲的戈麥斯(Gleason Jhoan Hernandez-Gomez)、20歲的索托(Justin Mora-Soto)與20歲的拉莫斯(Brayan Alexis Ortiz-Ramos)。

根據警方消息，卡里略、戈麥斯與拉莫斯是哥倫比亞居民，索托在美國出生，但兩歲時至哥倫比亞生活，四人均以仇恨犯罪級別的盜竊與共謀等罪名移送法辦；警方指，四嫌屬於南美的盜竊團夥，在長島Hicksville、Bethpage、萊維敦(Levittown)與新海德公園針對亞裔社區犯下20到30起竊案。

法院文件指，四名嫌犯跟蹤毫無戒備的受害人從住處往返雜貨店、珠寶店或美甲店，記錄地址後，監視受害人，等對方離開家後，下手盜竊，分工明確；其中一起竊案，在犯案地點附近的灌木叢藏有一把AK-47步槍。

紀錄顯示，卡里略、戈麥斯與拉莫斯數月前從亞利桑納州、加州與德州邊界非法入境，被美國海關及邊境保護局(CBP)逮捕，隨後被釋放，均進入遞解程序，但只有拉莫斯定於明年6月6日出庭，另兩人的案件仍在處理。索托是美國公民，9月15日涉嫌二級恐嚇與非法持械等罪移送法辦，獲得保釋，但之後逃庭。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)指，執法人員雖完成了他們的工作，但聯邦政府失職，釋放湧入美國的無證移民，「這是全美的問題」；他批評保釋改革法，指罪犯的權利甚至比受害人還多，呼籲嚴懲犯罪行為。

索托。(納蘇郡警方提供)
索托。(納蘇郡警方提供)
戈麥斯涉20到30起仇恨犯罪級別的盜竊被捕控罪。(納蘇郡警方提供)
戈麥斯涉20到30起仇恨犯罪級別的盜竊被捕控罪。(納蘇郡警方提供)
卡里略。(納蘇郡警方提供)
卡里略。(納蘇郡警方提供)

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