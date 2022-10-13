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紐約市議會通過「兒童托育普及法」 冠全美

記者張心／紐約報導
市議長歐德思(發言者)表示，幼兒托育已成為職業女性的在疫情後復工的最大挑戰之一，左為提案議員梅寧。(市議會提供)
市議長歐德思(發言者)表示，幼兒托育已成為職業女性的在疫情後復工的最大挑戰之一，左為提案議員梅寧。(市議會提供)

紐約市議會12日通過「兒童托育普及法」(Universal Childcare Act)，成為全美第一個通過立法以全面推廣幼兒服務的城市，以八項相關法案，從規劃、撥款、宣傳、試點、監督等多方面解放女性勞動力，推動疫後紐約市的經濟復甦。

根據市議會統計數據，疫情之後，全美男性勞動力較疫前多出約22萬5000人，但女性卻少了42萬7000人；紐約市作為經濟中心，也有約52萬人因照顧子女而離開職場，「兒童托育已成為職業女性的最大挑戰之一，尤其在疫情後帶給了她們更嚴峻的工作損失。」市議長歐德思(Adrienne Adams)表示。

作為四個孩子的母親，「兒童托育普及法」提案者梅寧，希望立法可以幫助父母，不用在家...
作為四個孩子的母親，「兒童托育普及法」提案者梅寧，希望立法可以幫助父母，不用在家庭和職業中做出選擇和犧牲。（市議會提供）

作為四個孩子的母親，「兒童托育普及法」提案議員梅寧(Julie Menin)說，立法旨在幫助父母不用在家庭和職業中做出選擇和犧牲，「已有超過37萬5000名勞工因為負擔不起托兒服務，而被擠出紐約的勞動力市場，不希望這樣的情形繼續惡化。」

該法有八項提案，包含要求市府組建相關單位，分別為「馬歇爾母親計畫」(Marshall Plan for Moms)工作組，以研究和制定支持母親和業者的報告和建議；「兒童托育特別工作組」商議如何向業者提供資金支持；兒童托育諮詢委員會(Child Care Advisory Board)負責研究發布相關的報告，及時評估項目需求和進展。

紐約市議會通過「兒童托育普及法」，成為全美第一個通過立法以全面推廣幼兒服務的城市...
紐約市議會通過「兒童托育普及法」，成為全美第一個通過立法以全面推廣幼兒服務的城市。（市議會提供）

法案也將市健康與心理衛生局和市信息技術和通訊局對接，要求創建囊括紐約市所有兒童托育中心的數據庫，並以全市常用語言提供多語種版本。同時，也要求建立門戶網站，方便民眾及時查詢兒童托育服務信息，及透明化的資金補貼和申請要求。

為了及時補助面臨關閉風險、且需要設備維修的托兒機構，法案將給予托兒機構資金保障。當日市議會也通過一項決議，呼籲紐約州立法機構通過並由州長簽署立法，支持政府向家庭和托兒所提供財務援助，使相關服務更易獲得、更可負擔。

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