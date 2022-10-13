紐約客談／育兒福利投放 應注重少數族裔新移民

紐約市議會和市長辦公室相繼推出兒童看福利 政策，希望緩解父母的育兒壓力，盡快改變勞動力市場上的「缺工潮」現象。

雖然在立法上取得階段性勝利，但實機操作層面，福利投放應避免只侷限在特別的區域和族群，讓缺乏政策發聲渠道從而經常成為「福利遺珠」的少數族裔新移民群體被冷落。畢竟在陌生的環境和繁重的壓力下，他們更應獲得政府育兒政策上的福利和支持。

根據哥倫比亞大學2022年的最新報告，在全市五大區中，有超過三分之一的父母表示很難找到托兒服務；而來自非洲裔和西語裔家庭中的反饋聲音最大，有60%的布朗士 區(Bronx)家長反映，他們於所在的社區很難找到托兒機構。

但同樣應該受關注的是，兒童托育也是少數族裔新移民群體的心病。尤其是亞裔和華裔新移民家庭 ，常因為父母初來乍到辛苦打拚，生下孩子後負擔過重，只得多送回家鄉由祖父母看護，等孩子該上學時，再回到美國。

這樣的路徑雖然順暢，但對孩子心理造成的影響卻難以衡量。不少孩子回國後因為祖父母隔代溺愛，性格變得刁蠻任性，回到美國父母身邊再難引導；也有些孩子受當地文化影響，回美國變得難以適應本地生活，最終容易導致性格、文化、身分認同等問題。

如今市府願意著手改善兒童托育環境，給予父母更多的支持和自由，則更應該在具體政策落實時，譬如托兒所定點、資金扶持等層面做到「一碗水端平」，不要因為潛性的地域和族裔傾向，造成無心的歧視。