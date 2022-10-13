紐約控槍新法 暫時維持有效

市長亞當斯日前簽署法案，將時報廣場畫為禁槍區。(美聯社)

對於州檢察長詹樂霞(Letitia James)的上訴，第二巡迴上訴法庭(US Second Circuit Court of Appeals)12日允許紐約州 禁止在部分公共場所攜槍的法律繼續有效，等待該法庭三名法官組成的小組對是否中止禁槍新法作出正式裁決。

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)搶先一步，11日已簽署市議會通過的法案，將時報廣場 畫為禁槍區；市法務局表示，在進一步審理結果出爐前，法案將繼續有效。

聯邦最高法院近期對紐約州步槍和手槍協會控案作出裁決，推翻紐約州禁止任何沒有高度自衛需要的人在公共場合攜槍的法律後，州議會在6月一次特別會議通過限槍新法(CCIA)。該法於9月1日生效，包括在紐約市時報廣場(Times Square)、地鐵等大眾運輸樞紐等被列為「敏感場所」的區域禁止攜槍。該法加強了對隱蔽持槍許可證的審核，要求持有隱蔽持槍許可證的個人得到建築業主同意才能持槍，購買某些槍枝前須進行社交媒體審查，並要求對彈藥的購買進行背景調查。

限槍新法一出台，遭到擁槍組織「美國擁槍者」(Gun Owners of America)反對。在第一次訴訟失敗後，該組織六名紐約成員的上訴獲得成功。

紐約州北區聯邦法院首席法官蘇達比(Glenn Suddaby)本月6日裁定臨時禁止令，禁止執行紐約州的限槍新法，指紐約州限槍新法違反憲法第二修正案的擁槍權。臨時禁止令稱，禁槍新法的大部分內容是不被允許的，因為它和以前的法律一樣，侵犯紐約人的權利。州政府不能在其指定的許多敏感地點禁止攜槍，包括時報廣場、公共交通、圖書館、遊樂場和公共公園。他還認為，不能默認私人財產為禁槍區，而且性格測試是違憲的。

州檢察長詹樂霞10日將該案上訴至第二巡迴上訴法庭。