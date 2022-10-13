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紐約市地鐵暴力犯罪致死 25年來最高

記者張晨／紐約報導
紐約地鐵暴力犯罪致死達25年來新高，反亞裔仇恨犯罪翻倍。(本報檔案照)
紐約地鐵暴力犯罪致死達25年來新高，反亞裔仇恨犯罪翻倍。(本報檔案照)

紐約市地鐵犯罪頻發，根據市警數據，儘管疫期至今客流量大幅下降，自2020年疫情爆發至今，地鐵暴力犯罪致死數已飆升至25年最高水平。

市警的捷運犯罪數據可最早追溯至1997年，之後地鐵命案從未在一年中超過五起，直到2020年疫情爆發，首次達到六起；2021年八起，而今年目前已發生了七起致死案件；疫情三年中共有21人在地鐵被殺，比2008至2019年的總和還多。

約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授菲爾德(Maria Haberfeld)表示，過去人們只要避開某些街區，就可保安全；但如今任何時間、任何地點乘坐地鐵，縱使光天化日之下，也不能保證安全。該校教授舒爾茨(Dorothy Schulz)分析，乘客人數的下降可能是原因之一，當有更多乘客時，地鐵會更安全。

大都會運輸署報告顯示，與2020年相比，2021年地鐵襲擊案件增加約28%；仇恨犯罪同比增長82%，針對亞裔的仇恨犯罪增加兩倍。

儘管市長亞當斯(Eric Adams)在2021年頒布提升地鐵安全計畫，並增派警力，但與2021年同期相比，今年重罪率仍高出42%，受害者死亡人數也即將超越去年的最高紀錄。

儘管與2019年疫前同期相比，目前的地鐵總體犯罪率下降5%，但計入客運量較低，乘客今年成為重罪受害者的可能性仍比2019年高53%。

紐約市捷運系統暴力犯罪致死達25年來新高，反亞裔仇恨犯罪翻倍。(記者張晨/攝影)
紐約市捷運系統暴力犯罪致死達25年來新高，反亞裔仇恨犯罪翻倍。(記者張晨/攝影)

地鐵 疫情 仇恨犯罪

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