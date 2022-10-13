中國買冒牌商標 店家囤千萬假貨遭控

卡斯特利。(納蘇郡警方提供)

長島 納蘇郡警方調查當地一家精品店，指女店主涉嫌從中國購買仿冒的名牌商標，加工印在只有十元的毛衣等商品上，再以超過逾500倍的價格售出，涉案金額逾4000萬元；警方日前逮捕店主，以二級偽造商標的罪名移送法辦，若罪成，最高可囚一年四個月。

法院消息顯示，納蘇郡警方於去年4月開始，對位於老鄉村路(Old Country Road)1032號的林尼精品店(Linny's Boutique)展開調查，發現店家涉嫌以正品價格販賣仿冒奢侈品；經18個月的調查，4日的突襲檢查中，沒收店內價值4000萬元的仿冒品，並逮捕31歲店主卡斯特利(Lindsay Castelli)。

納蘇郡的局長萊德(Patrick Ryder)表示，這家店還以紐約「Christian Salvatore」名義在網路販售仿冒精品，當天沒收了市值1000萬元的香奈兒、450萬元的Gucci與超過2500萬元的LV仿冒品，以及數千個從中國購買還未使用的奢侈品標籤，以及數千磅的服飾與印刷機。

萊德舉例，被告將一頂價值三元的帽子印製名牌標籤後，以300元出售，一件十元的毛衣加印香奈兒標識後，以5300元出售，損害名品店的利益。納蘇郡檢察官 唐納莉(Anne Donnelly)指，林尼精品店並不是小商家，而是涉嫌通過複雜網路經營的時尚 公司。