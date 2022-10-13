我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

中國買冒牌商標 店家囤千萬假貨遭控

記者牟蘭／紐約報導
卡斯特利。(納蘇郡警方提供)
卡斯特利。(納蘇郡警方提供)

長島納蘇郡警方調查當地一家精品店，指女店主涉嫌從中國購買仿冒的名牌商標，加工印在只有十元的毛衣等商品上，再以超過逾500倍的價格售出，涉案金額逾4000萬元；警方日前逮捕店主，以二級偽造商標的罪名移送法辦，若罪成，最高可囚一年四個月。

法院消息顯示，納蘇郡警方於去年4月開始，對位於老鄉村路(Old Country Road)1032號的林尼精品店(Linny's Boutique)展開調查，發現店家涉嫌以正品價格販賣仿冒奢侈品；經18個月的調查，4日的突襲檢查中，沒收店內價值4000萬元的仿冒品，並逮捕31歲店主卡斯特利(Lindsay Castelli)。

納蘇郡的局長萊德(Patrick Ryder)表示，這家店還以紐約「Christian Salvatore」名義在網路販售仿冒精品，當天沒收了市值1000萬元的香奈兒、450萬元的Gucci與超過2500萬元的LV仿冒品，以及數千個從中國購買還未使用的奢侈品標籤，以及數千磅的服飾與印刷機。

萊德舉例，被告將一頂價值三元的帽子印製名牌標籤後，以300元出售，一件十元的毛衣加印香奈兒標識後，以5300元出售，損害名品店的利益。納蘇郡檢察官唐納莉(Anne Donnelly)指，林尼精品店並不是小商家，而是涉嫌通過複雜網路經營的時尚公司。

長島 檢察官 時尚

上一則

紐約市地鐵暴力犯罪致死 25年來最高

下一則

華男碰瓷自撞貨車 頭部受傷送醫

延伸閱讀

新州牙醫遭控對兒童做非必要根管治療 將被追回75萬元

新州牙醫遭控對兒童做非必要根管治療 將被追回75萬元
公寓自造幽靈槍 下東城男遭控32罪

公寓自造幽靈槍 下東城男遭控32罪
好萊塢再傳MeToo 製作人「假拍照真性侵」遭控18罪

好萊塢再傳MeToo 製作人「假拍照真性侵」遭控18罪
遭搖晃頭部逼吃飯 自閉童隔天亡 3教保員遭控過失致死

遭搖晃頭部逼吃飯 自閉童隔天亡 3教保員遭控過失致死
華人飲料店遭控缺殘障設施 被索2.5萬和解

華人飲料店遭控缺殘障設施 被索2.5萬和解

熱門新聞

華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
一男子在時報廣場地鐵站內被刀砍傷。(取自推特)

被推下軌、遭暴打、被刀捅…紐約曼哈頓地鐵攻擊頻發

2022-10-08 15:38

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好