我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

華男碰瓷自撞貨車 頭部受傷送醫

記者顏潔恩／紐約報導
該名華男疑似碰瓷受傷倒地。(記者顏潔恩╱攝影)
該名華男疑似碰瓷受傷倒地。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園7大道發生一起疑似碰瓷車禍，一名華男在眾目睽睽下撞上一輛停在紅綠燈前的貨車，造成前擋風玻璃破裂；華男倒在路上，頭部流血，但仍有意識能作出回應，被送至醫院。

事件發生於12日下午2時20分許，在日落公園7大道交58街處，一名華裔司機與副駕駛開著一輛貨車，從7大道南向行駛，並停在58街的紅綠燈前；據司機表示，該名華男從6大道方向走來，看見貨車後突然原地大叫一聲，接著很凶地飛奔朝貨車衝來，並用手肘撞擊貨車的前擋風玻璃，頭部也似乎擦撞。

華男應聲倒地，司機下車查看情況，但不確定對方的傷勢，他與路人都不敢伸手碰觸傷者；路人報警後，華男曾試圖坐起身，但遭路人勸說不要亂動。不久急救人員抵達，透過現場一名熱心華人翻譯，他表示頭部劇痛，但對姓名、年齡等問題沒有回應。

司機表示，街口許多人都親眼目睹華男自己撞上來，且撞擊力很大，懷疑對方要尋短；一婦女指出，事發前一日也有人在7大道及53街見過該名男子，用類似的手法碰瓷，沒有得逞。

市警72分局警員稍後抵達現場調查，暫時未對任何人採取法律行動。

救護人員將傷者搬到擔架上。(記者顏潔恩╱攝影)
救護人員將傷者搬到擔架上。(記者顏潔恩╱攝影)
貨車的前鏡玻璃都被撞得粉碎。(記者顏潔恩╱攝影)
貨車的前鏡玻璃都被撞得粉碎。(記者顏潔恩╱攝影)
該名華男疑似碰瓷受傷倒地。(記者顏潔恩╱攝影)
該名華男疑似碰瓷受傷倒地。(記者顏潔恩╱攝影)

華男 日落公園 車禍

上一則

中國買冒牌商標 店家囤千萬假貨遭控

下一則

無證客危機 紐約市長提社區廣設收容站

延伸閱讀

網拍手機約面交 布碌崙華男遭買家射胸險送命

網拍手機約面交 布碌崙華男遭買家射胸險送命
警突檢法拉盛3車店 收繳26台非法電動滑板車

警突檢法拉盛3車店 收繳26台非法電動滑板車
布碌崙華社選區地圖遭指四不像

布碌崙華社選區地圖遭指四不像
高德曼訪布碌崙8大道 了解民生需求

高德曼訪布碌崙8大道 了解民生需求
班森賀81歲老婦被垃圾車撞倒

班森賀81歲老婦被垃圾車撞倒

熱門新聞

華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
一男子在時報廣場地鐵站內被刀砍傷。(取自推特)

被推下軌、遭暴打、被刀捅…紐約曼哈頓地鐵攻擊頻發

2022-10-08 15:38

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好