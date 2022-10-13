華男碰瓷自撞貨車 頭部受傷送醫

該名華男疑似碰瓷受傷倒地。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 7大道發生一起疑似碰瓷車禍 ，一名華男 在眾目睽睽下撞上一輛停在紅綠燈前的貨車，造成前擋風玻璃破裂；華男倒在路上，頭部流血，但仍有意識能作出回應，被送至醫院。

事件發生於12日下午2時20分許，在日落公園7大道交58街處，一名華裔司機與副駕駛開著一輛貨車，從7大道南向行駛，並停在58街的紅綠燈前；據司機表示，該名華男從6大道方向走來，看見貨車後突然原地大叫一聲，接著很凶地飛奔朝貨車衝來，並用手肘撞擊貨車的前擋風玻璃，頭部也似乎擦撞。

華男應聲倒地，司機下車查看情況，但不確定對方的傷勢，他與路人都不敢伸手碰觸傷者；路人報警後，華男曾試圖坐起身，但遭路人勸說不要亂動。不久急救人員抵達，透過現場一名熱心華人翻譯，他表示頭部劇痛，但對姓名、年齡等問題沒有回應。

司機表示，街口許多人都親眼目睹華男自己撞上來，且撞擊力很大，懷疑對方要尋短；一婦女指出，事發前一日也有人在7大道及53街見過該名男子，用類似的手法碰瓷，沒有得逞。