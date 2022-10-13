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無證客危機 紐約市長提社區廣設收容站

記者和釗宇牟蘭／紐約報導
市府將利用時報廣場一家酒店作為臨時庇護中心，優先安置帶小孩的無證客家庭。(美聯社)
市府將利用時報廣場一家酒店作為臨時庇護中心，優先安置帶小孩的無證客家庭。(美聯社)

南部越境無證移民不斷湧入紐約市，數據顯示，市遊民所人數已創歷史新高，遊民的滯留時間也創新高，遊民所系統面臨崩潰；市長亞當斯(Eric Adams)12日宣布，將利用時報廣場一家酒店作為臨時庇護中心，優先安置帶小孩的無證客家庭；他此前還表示，隨著更多無證客湧入，未來每個社區都可能設庇護中心。

眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)12日在森林小丘的圓桌會，則對該情況指政府必須保護邊界安全，但同時尊重那些以合理原因來美庇護的難民，理解這些難民對社區可能導致的潛在影響。政府應核發工作許可，減輕社區的壓力。

紐約市此前的遊民所人數紀錄是2019年1月創下的6萬1415人；根據市遊民服務局數據，全市遊民所人數10月10日達到6萬2174人，打破此前紀錄；同時，遊民在遊民所的滯留時間也創新高，目前單身遊民的平均滯留509天，有未成年子女家庭平均534天，成年人家庭855天。

根據市府數據，4月以來已有超過1萬9000名越境無證移民被南部各州送至紐約市，其中大部分仍在遊民所系統內安置，更多無證客仍源源不斷被送來；市長此前已宣布進入緊急狀態，並在蘭德爾島(Randall's Island)設巨型帳篷作為無證客庇護中心，但此舉遭到市議會和移民維權團體批評，認為帳篷不足以為無證客提供基本服務資源，市議會建議市府利用歇業的酒店作為庇護所。

市府12日響應市議會建議，亞當斯宣布，將利用曼哈頓中城時報廣場的Row NYC酒店作為臨時救濟中心，優先安置帶小孩的無證移民家庭，預計可安置200個家庭；未來酒店業可改裝擴大容量，容納更多無證客；臨時救濟中心將提供醫療、移民案件服務，對於在美國有親友的無證客，市府也可協助聯繫，幫願意前往他處的無證客上路；不過，市府並未透露酒店救濟中心何時開張、花費多少。

亞當斯還在前一日的記者會上表示，隨著更多無證客湧入，未來緊急救濟中心可能遍佈每個社區，「每個社區都可能看到尋求庇護的無證客，隨著危機的持續，我們必須新增庇護中心，確保能夠提前應對更多無證客；許多人之前沒見過這種緊急情況，現在須採取斷然措施。」

亞當斯宣布，將利用時報廣場一家酒店作為臨時庇護中心，優先安置帶小孩的無證客家庭。...
亞當斯宣布，將利用時報廣場一家酒店作為臨時庇護中心，優先安置帶小孩的無證客家庭。（美聯社）

無證客 遊民 庇護

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