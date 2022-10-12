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聯邦法官擋路 州檢察長上訴 亞當斯仍簽法確認時報廣場禁槍區

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯11日簽署法案，將時報廣場畫為禁槍區。（市長辦公室提供）
市長亞當斯11日簽署法案，將時報廣場畫為禁槍區。（市長辦公室提供）

雖然此前聯邦法官喊停紐約州有關敏感場所禁槍的法案，但紐約市長亞當斯(Eric Adams)11日仍然簽署市議會通過的一項類似法案，將時報廣場畫為禁槍區；市法務局表示，目前州檢察長已提出上訴，在進一步審理結果出爐前，法案將繼續有效。

州議會通過的限槍法案已於9月1日生效，包括在紐約市時報廣場(Times Square)、地鐵等大眾運輸樞紐等被列為「敏感場所」，此類區域內禁止攜帶武器；為適應州議會法案，市議會此前也通過法案，詳細畫定時報廣場禁槍區的範圍。

亞當斯11日簽署該法案，「今天我們依法律確認時報廣場為禁槍區，禁止攜槍進入該區域，除非有特定法律授權；時報廣場是紐約市的中心，你不會想看到有人非法持槍出現在這裡。」

依法，時報廣場禁槍區包括兩部分，其一是包含時報廣場在內的東至第六大道、西至第八大道、南至西40街、北至西53街範圍內區域，其二是毗鄰港務局巴士站的第八大道至第九大道、西40街至西48街範圍內區域；在以上區域內街道、教會、投票站、學校、日托中心和影劇院禁止攜槍，但不包含區域內的其他建築內部。

紐約州北區聯邦法院首席法官蘇達比(Glenn Suddaby)6日裁定臨時禁止令，指紐約州限槍新法違反憲法第二修正案的擁槍權；但裁決書中也表示，禁止令不會立刻生效，而是給州府三天時間考慮上訴，州檢察長詹樂霞(Letitia James)10日已經將該案上訴至第二巡迴上訴法庭(US Second Circuit Court of Appeals)。

市法務局的律師路易斯(Stephen Louis)也表示，無論是紐約州還是紐約市的限槍法案，目前依然有效，「我們正在等待上訴結果，在進一步審理結果出爐之前，都將繼續執行該法案。」

市長亞當斯11日簽署法案，將時報廣場畫為禁槍區。(市長辦公室提供)
市長亞當斯11日簽署法案，將時報廣場畫為禁槍區。(市長辦公室提供)

時報廣場 紐約市 紐約州

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