多地汙水驗出小兒麻痺病毒 紐約州延長緊急狀態

紐約州汙水持續發現小兒麻痺病毒，州府延長緊急狀態。(Getty Images)

紐約州在上月宣布進入小兒麻痺(Polio)病毒緊急狀態，由於近日在全州包括紐約市 範圍的汙水中持續發現該病毒，11日州長宣布延長緊急狀態，以擴大並加速資源的分配及運用。

州長霍楚(Kathy Hochul)上月9日簽署行政令，宣布進入緊急狀態，以更好分配小兒麻痺疫苗 及其他相關衛生資源；當時全州僅有一例確診，為今年7月底在洛克蘭郡(Rockland County)檢測 出的一例小兒麻痺確診病例，患者未接種疫苗，在感染病毒後癱瘓，當局也在上州、紐約市和長島等多地廢水中檢測到病毒。

根據州衛生廳的數據，截自本月7日，全州已經檢測到70個值得關注的樣本，其中的63個，約占90%與洛克蘭郡的病例有基因關聯；63個樣本中，有37個來自洛克蘭郡，橙郡(Orange County)16個、蘇利文郡(Sullivan County)八個，納蘇郡(Nassau County)一個。

目前當局還另外密切關注其他七例病毒檢測陽性樣本，其中四例出現在紐約市；最新檢測中，在布碌崙(布魯克林)和皇后區的汙水樣本中都檢測到小兒麻痺病毒，聯邦疾病防治中心(CDC)則證實這些樣本與洛克蘭郡的病例有關。

州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)此前呼籲未接種小兒麻痺疫苗民眾，應立即接種；數據顯示，自7月底以來，共接種2萬9000劑小兒麻痺疫苗，比去年同期增加14%；當局繼續鼓勵接種。

根據市衛生局數據，完成三劑小兒麻痺疫苗接種，保護力可達99%，全美大多數成年人在兒童時期都已完成接種，但部分地區只有不到三分之二的兒童完全接種；市衛生局表示，儘管許多感染者並無症狀，但大約4%的患者會罹患病毒性腦膜炎，且每200人中會有一人癱瘓。

若不確定是否有接種疫苗，紐約市民可上網查詢自己和家人的疫苗接種紀錄，若未完全接種可聯繫家庭醫生，或撥打311尋求幫助。疫苗紀錄可至https://myvaccinerecord.cityofnewyork.us/myrecord/查詢。