警突檢法拉盛3車店 收繳26台非法電動滑板車

警方在法拉盛取締非法電動滑板車。(讀者提供)

市警109分局，11日對法拉盛 三家銷售電動滑板車的商店執法，並收繳其中一家的26台非法滑板車，警方表示，之後也將不定期執法。收到罰單的華人商家表示，被收繳的車輛並不屬「非法」，由於政府電腦系統更新較慢，註冊信息尚未在警方處顯示。

根據109分局，11日警方檢查位於法拉盛王子街近33大道、Higgins街近32大道、以及39大道近138街的三家電動滑板車商店，之前一周，也已向各店發出通知，便於店家有時間清除庫存中的違規商品。此次執法行動，前二家店無違規，第三家店則沒收26台電動車 ，開具26張傳票及罰單，每張罰單最高罰金1000元。

警方表示，根據市行政法規，若電動滑板車無踏板，且重量在100磅以上或最高時速超過20哩，沒有由州汽車 監理廳(DMV)頒發的車輛識別號碼(VIN)，則屬非法車輛，銷售及租賃均為非法，將被警局扣押，店家也將面臨罰款，之後在法拉盛，還會不定期執法。

被扣押電動車的華人商家Andy表示，被收繳的車輛實際上已經合法上牌，然而由於市交通局及州汽車監理廳的信息更新及共享較慢，信息尚未在警方處顯示，電動滑板車為新興行業，法規尚不完整，車行在紐約已經營五六年，有幾十家分店，不做違法的事。此前，也遇過類似執法，但上庭後都能取回，也並未交付罰金。