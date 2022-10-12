紐約客談／路怒駕駛民調 指標可供反省

富比士(Forbes)近日公布不友善駕駛民調 統計，許多開車族或許會感到意外，紐約州全美排名倒數第五，僅輸給最友善的北達科他州，及依序賓州、密西根州、佛州 。

駕駛兇狠度測試以100分為滿分，紐約僅得68.98分。得滿分的是以蜂蜜聞名的猶他州，其餘前四名依序為密蘇里、科羅拉多、奧克拉荷馬、新墨西哥 ，都在中西部。紐約的好鄰居新澤西則排第17。

報告指，最常見其他駕駛的敵意行為有：惡意按喇叭63％、緊緊尾隨62％、比不雅手勢45％、惡意切進車道43％、吼叫咒罵37％、一路跟隨後下車挑釁8％、惡意撞車6％、逼車在路邊停下5％、掏槍威脅或開槍3％。

至於自認有路怒行為的原因，依序為：別人亂開車31％、壓力24％、大塞車23％、遲到19％、別人開太慢16％、開車前已有怒氣14％、疲勞9％。很明顯，多數動怒的理由都怪罪他人。

值得注意的是，該全美抽樣調查，超過兩成受訪駕駛曾見過因路怒導致的交通意外，23％認識同州友人因路怒而受傷。路怒不僅影響心情，也可能傷身、傷財。富比士統計，若撞傷車，全美車險費用平均會漲45％，撞傷人則是47％，更別提其他龐大的賠償。

紐約市的交通、路況、規定、執法等，加上計程車、電召車、貨車爭道，以及許多不熟悉道路的外州車牌駕駛忽快忽慢，常令人一上路就神經緊張。以上數字真如實反映紐約的日常，或見仁見智。但也不妨自問，這些事是否真值得動怒？根據該民調，28％受訪者表示自己從未路怒，你想成為哪部分的數字？

（紐約客談，每周二至周六見報）