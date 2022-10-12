自由女神像頂冠 疫後重新開放
紐約市知名地標「自由女神像」頂冠(crown)觀景台，即日起重新對外開放；此為新冠疫期以來，該觀景台首次重新開放，遊客得以再次進入這座歷史地標頂端參觀。
該觀景台自2020年3月16日紐約市宣布居家避疫的隔天關閉。11日起，遊客又可以登到自由女神像的頂冠，從最高處遠眺紐約市周邊的景色。
該地標其他部分也於去年7月重新開放，不過僅允許可容納人數的一半入內參觀；不敢登高的民眾，也可以選擇到雕像基座參觀。
雕像的火炬至今仍在維修中；根據國家公園管理局(National Park Service)，該火炬由於第一次世界大戰期間被德軍破壞，事件也被稱為黑色湯姆大爆炸事件(Black Tom Explosion)，從1916年關閉至今。
民眾可透過The Statue Cruises購買船票以及門票；門票包括自由女神像及艾利斯島(Ellis Island)上的國家移民博物館(National Museum of Immigration)，登船處包括曼哈頓下城砲台公園(Battery Park)以及位於新澤西州澤西市的州立公園(Liberty State Park)。更多資訊及購票可上https://reurl.cc/8pkDK7查詢。
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