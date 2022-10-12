自由女神像頂冠 疫後重新開放

民眾可進入頂冠，遠眺紐約市周邊景觀。(取自The Statue Cruises臉書)

紐約市 知名地標「自由女神 像」頂冠(crown)觀景台，即日起重新對外開放；此為新冠疫期以來，該觀景台首次重新開放，遊客得以再次進入這座歷史地標頂端參觀。

該觀景台自2020年3月16日紐約市宣布居家避疫的隔天關閉。11日起，遊客又可以登到自由女神像的頂冠，從最高處遠眺紐約市周邊的景色。

該地標其他部分也於去年7月重新開放，不過僅允許可容納人數的一半入內參觀；不敢登高的民眾，也可以選擇到雕像基座參觀。

雕像的火炬至今仍在維修中；根據國家公園管理局(National Park Service)，該火炬由於第一次世界大戰期間被德軍破壞，事件也被稱為黑色湯姆大爆炸事件(Black Tom Explosion)，從1916年關閉至今。