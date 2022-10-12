我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外華文媒體報導獎 世界日報獲3大獎

防隕石撞地球 NASA成功「撞歪」小行星 人類創舉

全國出櫃日 市警資源地圖提供支持

記者張晨／紐約報導
市警將協助提供性少數群體及受害者支持資源。(市警提供)
市警將協助提供性少數群體及受害者支持資源。(市警提供)

11日為「全國出櫃日」(National Coming Out Day)，為對性少數群體(LGBTQIA+)表示支持，紐約市警內部新發布一款地圖軟件，使執勤警員能更好的了解這個群體，打破隔閡，並在與相關受害者接觸時能及時提供支持資源，而並非將他們帶至於邊緣地帶。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，該款名為「LGBTQIA+資源地圖」的程序將安裝在全市在職警員的工作手機，可以搜索到社區中心、倡導組織和其他可用資源。現在警員們可以隨時掌握這些關鍵信息，並能與接觸的人群分享；「如果有人在法律、醫療、住所、精神健康或其他重要服務方面尋求LGBTQIA+相關支持，現在可以向任何一名市警尋求幫助。 」

警員可以使用該應用程序根據街道地址或特定地區搜索資源，目前地圖包括全市超過150個地點，並定期更新；市警表示，該項努力預示著讓每一位紐約人，包括弱勢及邊緣者更容易與接近執法機構。也將成為提供受害者援助、促進社區外展和治安的工具。

國會議員托瑞斯(Ritchie Torres)作為性少數群體的一員表示，該群體的平等遠未完成，仍有LGBTQ青年在學校被霸凌，或被父母趕出家門；LGBTQ遊民，更容易受到暴力和藥物濫用的影響；因此迫切需要市警做出改變，將他們與支持資源連接。

LGBTQ 紐約市 遊民

上一則

選民登記14日截止 黃敏儀籲踴躍投票

下一則

自由女神像頂冠 疫後重新開放

延伸閱讀

公開出櫃？ 瑪丹娜拍短片暗示愛女生

公開出櫃？ 瑪丹娜拍短片暗示愛女生
109分局轄區過大 議員促增警局

109分局轄區過大 議員促增警局
恒大許家印 擁英最貴豪宅

恒大許家印 擁英最貴豪宅
紐約市警24小時熱線 提高民眾防騙意識

紐約市警24小時熱線 提高民眾防騙意識
家園盡毀…颶風兩年後 災戶：還在與保險公司抗爭

家園盡毀…颶風兩年後 災戶：還在與保險公司抗爭

熱門新聞

華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

2022-10-09 09:40
麥當勞10月限量「大人專屬」，盲盒玩具紐約一盒難求。(讀者提供)

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

2022-10-10 02:29
華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

2022-10-10 07:57
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。（市長辦公室提供）

紐約市宣布進入無證移民危機緊急狀態

2022-10-07 13:11
布碌崙市中心紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案。(Citizen截圖)

紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」

2022-10-04 15:20
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖