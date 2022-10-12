全國出櫃日 市警資源地圖提供支持

市警將協助提供性少數群體及受害者支持資源。(市警提供)

11日為「全國出櫃日」(National Coming Out Day)，為對性少數群體(LGBTQ IA+)表示支持，紐約市 警內部新發布一款地圖軟件，使執勤警員能更好的了解這個群體，打破隔閡，並在與相關受害者接觸時能及時提供支持資源，而並非將他們帶至於邊緣地帶。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，該款名為「LGBTQIA+資源地圖」的程序將安裝在全市在職警員的工作手機，可以搜索到社區中心、倡導組織和其他可用資源。現在警員們可以隨時掌握這些關鍵信息，並能與接觸的人群分享；「如果有人在法律、醫療、住所、精神健康或其他重要服務方面尋求LGBTQIA+相關支持，現在可以向任何一名市警尋求幫助。 」

警員可以使用該應用程序根據街道地址或特定地區搜索資源，目前地圖包括全市超過150個地點，並定期更新；市警表示，該項努力預示著讓每一位紐約人，包括弱勢及邊緣者更容易與接近執法機構。也將成為提供受害者援助、促進社區外展和治安的工具。

國會議員托瑞斯(Ritchie Torres)作為性少數群體的一員表示，該群體的平等遠未完成，仍有LGBTQ青年在學校被霸凌，或被父母趕出家門；LGBTQ遊民 ，更容易受到暴力和藥物濫用的影響；因此迫切需要市警做出改變，將他們與支持資源連接。