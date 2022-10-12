越界建築展 展現香港城市風貌

「越界——回憶·實現·變進」紐約展覽將持續至10月25日。（記者張心／攝影）

慶祝香港 特別行政區成立25周年，香港建築師學會(Hong Kong Institute of Architects)由香港駐紐約經濟貿易辦事處協助，11日在紐約揭幕主題為「越界——回憶·實現·變進」(Beyond Territories - Made. Make. Making)的香港城市規劃建築設計成就展覽。

此次展覽先後於杭州、北京 、紐約和香港舉行，整個展期持續六個月，是香港特別行政區成立25周年的重要慶祝活動之一。展覽匯集超過25家當地和國際團隊的建築作品，旨在展示香港建築師的專業知識，以及對過去與未來的、東方和西方文化交融的獨特見解。

香港駐經濟貿易辦事處處長聶繼恩表示，「香港的建築體現豐富文化和大都會 面貌。其中三個核心展區——回憶、實現和變進的創新展品，展現香港過去四分之一個世紀以來，雋永和時代性的建築成就。」

展覽從11日持續至25日，期間，香港建築師學會將與美國建築師學會紐約分會合辦為期兩日的研討會，共同探討城市設計與可持續建築，及香港堅韌城市精神下，衍生縝密多樣的城市美學。「研討會也為香港與美國之間的專業及文化交流，提供絕佳平台。」聶繼恩說。