黃敏儀聯合三機構 10/22辦健康覺醒講座
市議員黃敏儀聯合美國酒店華裔協會、啟揚文化中心與仁德醫生宣布，定於22日(周六)啟動心理健康覺醒活動(Mental Health Awareness Campaign)，首場將邀家庭醫生張進帶來健康講座。
黃敏儀表示，新冠疫情引起許多人的關注心理健康，感謝美國酒店華裔協會舉辦此次活動，為民眾提供所需資源和醫療網路。協會主席陳樂英表示，疫情期間，酒店業受重創，不少員工失業，產生心理問題，即使疫情趨緩，許多員工仍處在害怕與恐懼中；協會為前線的工人發聲，此次活動希望幫助更多華裔民眾重視心理問題，徹底走出疫情的陰霾。
仁德醫生首席醫務官施祐鈞醫生表示，疫情期間，有大量的憂鬱與躁鬱患者求助仁德醫生，「這次活動將提醒亞裔社區關注健康問題」。
美國酒店華裔協會總幹事留天佑與啟揚文化中心共同主席羅維宗介紹，內科醫生張進22日將帶來心理健康覺醒活動的首場講座，之後會舉辦系列相關活動，建議民眾提前預約，請登錄https://tinyurl.com/4s9az4hy或電郵至 [email protected]諮詢詳情。
活動時間為22日下午2時到4時，地點為啟揚文化中心，地址為法拉盛41大道133-29號1樓。
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