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房租漲13.4％ 薪資減9％ 紐約市年輕人找房難

記者和釗宇╱紐約報導

一項研究顯示，紐約市房租日漸增長的同時，市民工資卻在下降，二者增速的差距創下2008年以來最大；經濟學者表示，這意味著年輕人的薪資已經越來越難支持他們找到能夠負擔的住所。

根據租房網站StreetEasy的報告，紐約市民的工資今年下降9%，但租金卻猛增超過13%；經過通膨調整後，紐約市的租金增速比工資增速高出23%，創下2008年以來最大差距。

一般情況下，租客的每月租金支出不應超過其月工資的30%，但該報告發現，有超過48%的租客需要用一半以上的工資用來支付房租，而這些可負擔的房屋僅占租房市場的10%。

報告發現，關鍵行業從業人員受房租飛漲影響最大，他們的平均工資只能負擔租房市場上2%的房屋；StreetEasy經濟學者李(Kenny Lee)表示，這意味著工資微薄的年輕人已經越來越難在租房市場上找到可負擔的房屋，也讓年輕人難以在紐約扎下根來；他還表示，租金上漲主要因為租房市場上庫存較少，「如果庫存增加，則有助於抑制租金上漲。」

但他也表示，民眾總能找到辦法降低租金成本，例如跟他人合租；「在目前租房市場競爭性極強的情況下，很多人在節省租金方面很有創造性；根據StreetEasy的數據，發現跟他人合租能夠每年節省至少1萬3000元的房租。」

他還建議市民看一看皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士區的房子，這些地區的租金一般都低於曼哈頓；「我們的數據顯示，一些租客已經開始搬離曼哈頓，以符合收入水平；對於許多居家工作者來說，這種選擇根本不需要猶豫；但對於許多租金壓力很重的市民來說，可能就是迫不得已。」

租金 紐約市 租客

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