僑界慶雙十 曼哈頓華埠遊行 百歲老太太每年共襄盛舉

紐約僑界慶祝中華民國雙十國慶大會合影。(記者和釗宇／攝影)

紐約僑界慶祝中華民國 雙十國慶大會及遊行 ，10日在曼哈頓 華埠舉行，數百人的遊行隊伍引起觀眾陣陣歡呼，這也是疫情以來首度恢復國慶遊行。

紐約僑界慶祝中華民國雙十國慶大會及遊行10日在曼哈頓華埠舉行。（記者和釗宇／攝影）

中華公所升旗典禮，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、副處長張俊裕、陳珮瑩、紐約中華公所所屬的七大僑團、國民黨美東支部、長島支部、紐約支部、紐約華裔美國退伍軍人會等僑團代表出席，州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、市議員馬泰(Chris Marte)等到場祝賀。

紐約僑界慶祝中華民國雙十國慶大會及遊行10日在曼哈頓華埠舉行。（記者和釗宇／攝影）

紐約僑界慶祝中華民國雙十國慶大會及遊行10日在曼哈頓華埠舉行。（記者和釗宇／攝影）

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李光章表示，紐約僑社與中華民國的創建有密不可分的關係。（記者和釗宇／攝影）

隨後進行的是美華夢幻儀隊表演，這是儀隊首次參加國慶活動，花槍表演引起觀眾陣陣喝彩；與會人員之後並至哥倫布公園(Columbus Park)，向國父孫中山銅像獻花。

紐約僑界慶祝中華民國雙十國慶大會及遊行10日在曼哈頓華埠舉行。（記者和釗宇／攝影）

慶祝大會在中華公所大禮堂舉行，公所主席曾偉康表示，1911年10月10日武昌起義推翻滿清統治，中華民國成為亞洲第一個民主共和國，「孫中山在革命成功之前曾多次到訪紐約華埠，籌集革命經費，宣揚革命思想，與紐約華僑淵源極深；中華公所一直支持孫中山先生建立的中華民國，雖然過去兩年遊行因疫情取消，很高興今年能夠恢復，中華公所也將一直堅守服務僑胞的宗旨。」

紐約僑界慶祝中華民國雙十國慶大會及遊行10日在曼哈頓華埠舉行。（記者和釗宇／攝影）

紐約僑界慶祝中華民國雙十國慶大會，圖為升旗典禮。(記者和釗宇／攝影)

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經文處長李光章感謝紐約中華公所和各僑團舉辦慶祝活動，他表示，紐約僑社與中華民國的創建有密不可分的關係，一百多年來也積極參與中華民國的建設；李光章說，近期台海情勢緊張升高，兵戎相見絕不是兩岸的選項，希望兩岸能夠在疫期邊境解封後，逐步恢復健康有序的交流，進而緩和台海緊張情勢，尋找雙方可以接受的維持台海和平的方法，這是兩岸的共同責任。

與會代表向孫中山銅像獻花。（記者和釗宇／攝影）

紐約僑界慶祝中華民國雙十國慶大會及遊行10日在曼哈頓華埠舉行。（記者和釗宇／攝影）

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紐約僑界慶祝中華民國雙十國慶大會及遊行10日在曼哈頓華埠舉行。（記者和釗宇／攝影）

曼哈頓區長李文、州參議員卡范納、市議員馬泰和紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天等也致辭，卡范納和馬泰分別為紐約中華公所頒發州參議會和市議會的嘉獎狀。

與會代表向孫中山銅像獻花。(記者和釗宇／攝影)

慶典首次增加美華夢幻儀隊表演。(記者和釗宇／攝影)

遊行路線與以往相同，從勿街(Mott St)出發，沿途行經窩扶街(Worth St.)、茂比利街(Mulberry St)、堅尼路(Canal St)等，最後回到中華公所。曾偉康擔任總領隊，台山寧陽會館主席伍健平與美東聯成公所主席梁漢本擔任總指揮；共有六支隊伍參與遊行，包括紐約中華公所所屬的七大僑團、國民黨美東支部、長島支部、紐約支部、紐約華裔美國退伍軍人會、台灣會館、紐約台灣同鄉聯誼會、新澤西中文學校協會、大紐約區台灣大專校院校友會聯合會等。

紐約僑界慶祝中華民國雙十國慶，圖為遊行隊伍。(記者和釗宇／攝影)

1948年來美的李老太太以100歲高齡參加遊行，感到十分激動。（記者和釗宇／攝影）

遊行隊伍由舞獅隊打頭陣，觀眾夾道歡呼；1948年來美的李老太太已經百歲，她表示，自己每年都會參加國慶遊行，在100歲高齡仍能繼續參加遊行，感到十分激動。

影音來源：記者和釗宇

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