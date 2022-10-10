對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

華人麵包店加入，意外在社群媒體走紅。(記者牟蘭╱攝影)

為應對物價飛漲，華人圈近期興起四到六元搶購價值15元餐飲盲盒的軟件，用戶每晚在手機 的App 上「拚手速」，樂淘便宜，較早接觸這款軟件的華人買家指出，近期越來越難搶，一些受歡迎的麵包店幾乎五秒被搶光，感嘆買到就賺到。

紐約熱門的Too Good to Go手機App，每天以3.99元到5.99元，銷售價值約15元左右的餐飲，因每日未售完的食物不同，商家以「盲盒」(Surprise Bag)定位行銷，目前有約逾300萬用戶。

居住在法拉盛的金Mirable去年開始使用這款手機App，是較早的一批用戶，她曾買過麵包、奶茶、甜甜圈甚至午飯，買過物超所值，也「踩過雷」；她舉例，曾在當地一家餐廳花六元左右買盒飯，打開後，發現只有雞蛋、芹菜與豆角，備感失望，「這家評分低，很不值」。

金Mirable在Too Good to Go買過甜甜圈，覺得划算。(金Mirable提供)

金Mirable說，這些盲盒中最划算的是麵包店，3.99元一般能買到四個麵包，只要搶到兩份，三口之家一周的早餐就能解決，物有所值，「一個麵包有時就要兩到三元」；但隨著更多人關注這款軟件，受歡迎店家的商品愈來愈難搶，有時五秒就被搶光，過去未受關注店家也常掛上「完售」標示。

因在社群網路看到他人分享這款軟件，居住在秋園的楊Joy也如法炮製，每晚9時40分定鬧鈴搶熱門麵包店的盲盒，但連續三天都空手而歸，第四天只能花4.99元改買兩塊披薩，晚上8時自取，享受淘寶樂趣，「物價太貴，五元買兩塊披薩也算賺到」。

有多家門店的貝肯庄在這款軟件上受用戶歡迎，業者林Jerry表示，過去店內每天都扔掉隔夜麵包以保證食品新鮮，為避免食物浪費，他與搭檔選擇參加這款軟件；他指，物價日益上漲，也希望通過參加此活動，回饋社區，對於在因此在社群媒體 走紅，感到意外，「主要是食物扔掉太可惜」。

今年1月在飛越皇后美食廣場營業的Sin Kee業者陳Richards表示，因自家主打海南雞與滷鴨，食材不能隔夜，因此加入，讓更多人品嚐美食；因放價格優惠，一些回頭客常在軟件上蹲守，等待開售，但若當日沒有未售完的餐點，會取消出售盲盒，「參加不是為了賺錢」。