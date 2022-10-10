李修頓住宅槍響 批治安惡化失控

警方9日於槍案現場進行調查。(CBS截圖)

紐約州 長共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)位於長島 蘇福克郡(Suffolk County)的住處，9日下午發生槍擊案件，兩人受傷，現場遍地血跡，警方懷疑案件與幫派有關。李修頓則再次抨擊治安惡化，失去控制，指與許多紐約居民一樣，犯罪已蔓延到自家門口。

警方表示，槍案約發生於下午2時20分，受傷兩人皆17歲，分別手臂及胸部中彈，倒在其住宅前門走廊及樹叢中，之後送醫，警方暫未公布身分，目前仍在追緝槍手下落。消息來源指，槍案與李修頓的身分無關，歹徒疑與偷車集團相關。

李修頓表示，當時他與妻子參加布朗士哥倫布節遊行 活動，正在返家途中，兩個16歲的女兒Mikayla及Arianna則在樓下寫作業。她們聽到窗外傳來槍聲及慘叫，立刻跑到樓上廁所，嚇得發抖，鎖門報警，「這是明智之舉」。他事後獲知，一發子彈擊中門外圍籬，離女兒只有30呎。他也看了住家的監控錄像，發現當時附近有三名可疑份子，其中兩人後來中彈。鄰居則說，多輛警車未鳴警笛抵達現場，接著警用直升機低空盤旋。

事發不久，州長霍楚(Kathy Hochul)也立刻表達關切，確認李修頓安全，並在推特肯定警方反應迅速。