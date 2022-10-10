苗承業再參選 關切保釋議題

苗承業。(取自市競選財務委員會)

共和黨 紐約州參議會第15選區參選人苗承業(Danniel Maio)，近日接受Politics NY訪問時表示，若當選，重心將放在廢除目前保釋制度、堵車費 以及創建新冠委員會三方面，他的對手是在初選中以近57%得票率勝出、現任州參議員艾達博(Joseph Addabbo)。

該選區涵蓋皇后區 中部，包括華人居民眾多的森林小丘、木港(Woodhaven)、歐松公園(Ozone Park)等，歷來為民主黨代表，隨著普選將近，苗承業在訪談中表示，對他而言，最重要的議題為治安、言論自由、宗教自由及正當的法律程序，若當選，重心將放在廢除現行保釋制度、廢除堵車費以及創建新冠委員會，現行的保釋法偏袒與保護罪犯，「二次傷害」受害者，堵車費的廢除則有利中產階層，而成立新冠委員會，則可進一步研究疫情的發展及防疫利弊。

苗承業還說，他既是共和黨，也是保守派、獨立派和醫藥自由派(medical freedom)代表，身為皇后區中部共和黨俱樂部的主席，他也經常邀請民主黨人一同探討，相信所有觀點都有價值，當選後，也將繼續跨黨分享與合作。

苗承業參選經驗豐富，曾於2001年參選曼哈頓區長，2002、2004年參選州參議員，2003年參選市議員，2016年挑戰法拉盛第六選區的國會眾議員，2019年參選市公益維護人(Public Advocate)、2018及2020年參選州眾議會第28選區、2021年參選皇后區區長，此前，他曾為紐約市街區設計地圖。