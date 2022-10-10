選戰拚籌款 霍楚3個月逾千萬

數據顯示，霍楚過去三個月的競選籌款遠超李修頓，但李修頓有共和黨的超級政治行動委員會資金支援。圖為霍楚。(美聯社)

距離紐約州長普選僅剩一個月，數據顯示，現任州長霍楚 (Kathy Hochul)過去三個月的競選籌款達到1110萬元，遠超共和黨 挑戰者李修頓(Lee Zeldin)；不過，李修頓有共和黨方面的超級政治行動委員會(PAC)支援，其帳下的競選資金足夠支持最後一個月的選戰。

紐約時報報導，根據上周披露的競選財務數據，霍楚從7月中旬至10月上旬共籌得1110萬元，平均每天籌款13萬3000元；目前霍楚手上還剩1090萬元，是李修頓剩餘資金的2.5倍；霍楚將其競選資金主要用於宣傳攻擊李修頓反對墮胎權以及對前總統川普 的支持，數據顯示，霍楚自勞工節以來每周在電視和手機廣告方面支出超過150萬元。

李修頓在過去三個月共籌款640萬元，包括在川普和佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)籌款會上籌得的450萬元，這一數字讓一些民主黨人感到吃驚。而且，李修頓有兩大共和黨後援會加持，這兩大PAC分別名為「Safe Together NY」和「 Save our State NY」，同為化妝品集團雅詩蘭黛的實控人勞德(Ron Lauder)資助，近幾周來已支出400萬元購買廣告攻擊霍楚，主要抨擊霍楚打擊犯罪過於軟弱及經濟疲弱。

政治行動委員會與一般的競選委員會不同，前者可以接受無限量的捐助，讓不少富翁可以運用天量資金影響選舉；數據顯示，勞德已經為兩大政治行動委員會捐助近450萬元，未來幾周預計將繼續增長。

霍楚也獲得不少富翁的捐助，捐助者的企業在紐約州有大量業務，因此受到一些政府監管組織的質疑；雖然霍楚表示，其60%的捐款是200元以下的小額捐款，但其競選資金大部仍來自大額捐款，有逾100筆超過2萬5000元；其中，有超過200萬元直接來自於企業、工會和政治行動委員會，包括藥廠禮來(Eli Lilly)、輝瑞(Pfizer)、網約車平台Lyft等。