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砍公校預算 教育局高層人事費反增1億

記者張心／紐約報導
班克斯(左)被指雇用亞當斯(右)女友，擔任市教育局副總監特別顧問，年薪22萬元。(市長辦公室)
班克斯(左)被指雇用亞當斯(右)女友，擔任市教育局副總監特別顧問，年薪22萬元。(市長辦公室)

紐約市教育局近日遭媒體曝光，在大力削減全市教育預算的情況下，用於高級人事的花費卻增加1億元，有至少80名位高官的年薪超過20萬元；相較之下，多所公校近期收到市教育局警告，要求期中後解雇部分教師以實現預算調整目標。

紐約市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)數據顯示，2022年財年，市教育局中央和地區辦公室(DOE Central and District Offices)的支出達到7.25億元，比預算多1億元，主要用於人事。公共政策智庫「帝國中心」(Empire Center)指，至少80名市教育局高官，年薪超過20萬元，上一財年為63人。

班克斯(David Banks)擔任市教育總監後，不斷強調要改造官僚的市教育局，雇用全新的副手和主管，「這就像一場遊戲，換了一批人帶沒有移除椅子」，市大布碌崙學院教育系教授布龍菲爾德(David Bloomfield)說，「多出1億元人事預算，是否對教育產生積極影響還不清楚。」

班克斯設立九名高級教育主管，頭銜分別包括首席戰略官、辦公室主任和特別顧問，其中，市長亞當斯(Eric Adams)的女友柯林斯(Tracey Collins)，被任命為教育副總監特別顧問，工資為22萬1597元。

「鑑於當前緊張的勞工市場，從老師到高層的工資，有助雇用最好的人才。」市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)說。

「人事高額超出預算，又大量削減公校經費，已說明當局的優先順序。」維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)行政總監海姆森(Leonie Haimson)說，「否則就是管理能力有嚴重缺陷。」

全市新學期招生人數下降的公校，則剛收到市教育局通知，要求裁員教師並調整班級人數，以應對預算削減，「校長們正處於兩難境地」一名布碌崙(布魯克林)校長表示。

對於紐約郵報報導亞當斯女友柯林斯坐領高薪，市長辦公室回應，「柯林斯有超過30年教育經驗，由於教育局人員退休，公開招聘，她也經過公正程序應聘，且因高於徵聘資格，是唯一最終入選者。」

教育局 預算 公校

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