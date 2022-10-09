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曲怡文、白彼得獲50華社領袖背書

記者顏潔恩／紐約報導
參選布碌崙第17選區州參議員的曲怡文、競選連任的8大道州眾議員白彼得，8日獲得當地50名華人社團領袖的背書。(記者顏潔恩／攝影)
參選布碌崙第17選區州參議員的曲怡文、競選連任的8大道州眾議員白彼得，8日獲得當地50名華人社團領袖的背書。(記者顏潔恩／攝影)

距離紐約州普選僅剩一個月，參選布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員的曲怡文、競選連任的8大道州眾議員白彼得(Peter Abbate)，8日獲得當地50名華人社團領袖背書，盼他們勝選後能攜手為華社的發展努力。

支持白彼得、曲怡文的包括在日落公園、班森賀華社活躍的社區人士，多為非營利組織，也包括福建及廣東社團負責人，相信兩人當選後會為華社發聲。

曲怡文指出，過去多年她與白彼得為社區家庭、團體服務，參與過反對7、8大道改道、遊民收容所、保留特殊高中入學考試等示威，「我們的努力，社區都有目共睹」；曲怡文說，自己身為華裔，白彼得是義大利裔，兩人共事多年已有絕佳的默契，若雙雙勝選，將代表社區爭取更多福利。

曲怡文談到競選策略，首當其衝就是讓選區選民意識到他們正在參選，並提高其投票率；熱心人士、志願者期間將會幫忙打電話、登門拜訪、派傳單等，強調華裔參選人的存在以及政治理念，「只要選民知道有華人參選，90%以上都願意支持。」

他們也提醒，距離選民登記截止日的14日(周五)還剩幾天，民眾可更改地址的最後日期為19日(周三)、申請缺席投票的截止日為24日(周一)；另外，提前投票將從29日(周六)一直持續到11月6日(周日)，正式投票日則為11月8日(周二)。

投票 8大道 華人

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