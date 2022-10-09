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選民傾向共和黨 譚杜喜籲重視亞裔選票

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島州眾議員譚杜喜日前被推選為史島共和黨大會的理事會主席。(譚杜喜辦公室提供)
史泰登島州眾議員譚杜喜日前被推選為史島共和黨大會的理事會主席。(譚杜喜辦公室提供)

史泰登島州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)日前在島上舉行的史島共和黨大會(SIGOP)中，被推選為黨內部的理事會主席；他在致詞中提到，近幾次選舉亞裔選民展露出傾向共和黨的趨勢，共和黨應更重視及爭取亞裔選票。

他舉例，在近幾次的選舉當中，共和黨人的表現優越，成功將原本由民主黨執政的選區由藍翻紅；當史里華(Curtis Sliwa)被推選共和黨籍市長候選人時，在少數族裔中的支持率超過44%，在亞裔集中社區，的支持率也特別高。

「儘管民主黨在傳統上是獲得移民的支持，特別是政治理念開放的紐約市，但數據說明這些選民也已逐漸傾向共和黨」，譚杜喜說；不僅除了亞裔，西語裔也開始放棄民主黨，這從2016年、2020年前總統川普在史島的選票成績就看出端倪。

他表示，將在島上繼續推動和建立共和黨的政見更「符合常理」的聲音，在各選區中推選最具資格的候選人，而共和黨也應積極爭取亞裔、移民群體的選票；「我們必須向選民介紹共和黨人的價值觀、政治理念，並確保選民意識到，在共和黨的管理下將會協助紐約市、美國取得成功。」

他最後說，本身也是來自希臘的移民後代，在他看來，美國夢在民主黨激進的政策下已愈發失去原有的光芒；但這也給共和黨人製造機會，相互聯手合作，並踴躍與民眾有效溝通，「在共和黨的管理下，美國夢仍可以實現」。

譚杜喜現任史島北灘的第64選區州眾議員，他在史島土生土長，從法學院畢業後曾在布朗士、史島里士滿(Richmond)郡地區檢察官擔任助理檢察官，2020年開始涉政至今；他與島上華人社區組織交情不錯，在華人健康協會中心設有臨時辦公室，專門聆聽社區民生問題。

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