選民傾向共和黨 譚杜喜籲重視亞裔選票
史泰登島州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)日前在島上舉行的史島共和黨大會(SIGOP)中，被推選為黨內部的理事會主席；他在致詞中提到，近幾次選舉亞裔選民展露出傾向共和黨的趨勢，共和黨應更重視及爭取亞裔選票。
他舉例，在近幾次的選舉當中，共和黨人的表現優越，成功將原本由民主黨執政的選區由藍翻紅；當史里華(Curtis Sliwa)被推選共和黨籍市長候選人時，在少數族裔中的支持率超過44%，在亞裔集中社區，的支持率也特別高。
「儘管民主黨在傳統上是獲得移民的支持，特別是政治理念開放的紐約市，但數據說明這些選民也已逐漸傾向共和黨」，譚杜喜說；不僅除了亞裔，西語裔也開始放棄民主黨，這從2016年、2020年前總統川普在史島的選票成績就看出端倪。
他表示，將在島上繼續推動和建立共和黨的政見更「符合常理」的聲音，在各選區中推選最具資格的候選人，而共和黨也應積極爭取亞裔、移民群體的選票；「我們必須向選民介紹共和黨人的價值觀、政治理念，並確保選民意識到，在共和黨的管理下將會協助紐約市、美國取得成功。」
他最後說，本身也是來自希臘的移民後代，在他看來，美國夢在民主黨激進的政策下已愈發失去原有的光芒；但這也給共和黨人製造機會，相互聯手合作，並踴躍與民眾有效溝通，「在共和黨的管理下，美國夢仍可以實現」。
譚杜喜現任史島北灘的第64選區州眾議員，他在史島土生土長，從法學院畢業後曾在布朗士、史島里士滿(Richmond)郡地區檢察官擔任助理檢察官，2020年開始涉政至今；他與島上華人社區組織交情不錯，在華人健康協會中心設有臨時辦公室，專門聆聽社區民生問題。
上一則
和統會慶40周年 焦聖安接任會長
下一則
FB留言