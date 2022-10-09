班森賀哥倫布日遊行 華裔同樂

華人聯合會帶來自家訓練的舞獅進行表演。(記者顏潔恩／攝影)

由布碌崙(布魯克林)義大利 裔美國人聯盟(Federation off Italian-American Organizations of Brooklyn)主辦的哥倫布日遊行 ，8日在班森賀展開；當天有不少華人 組織積極參與，在隊伍中注入中華文化元素，慶祝紐約市的多元族裔和文化，並鼓勵華人融合多元社區。

當日遊行從18大道63街開始，沿著18大道一路走到84街，包括學校、社區機構、民選官員辦公室等超過30個單位參與；部分與會者穿著義大利傳統服飾、拿著義大利國旗遊街，並向民眾派發水壺、珍珠項鍊等小禮物，吸引不少民眾帶著孩子圍觀，場面熱鬧。

已是第八年參與哥倫布日遊行的班森賀華人服務中心負責人羅添福表示，平時與當地義大利社區組織交往很深，雙方合作提供免費中英文班已有12年；這樣的交情讓兩個族裔群體在面對民生問題時能夠妥善的溝通，用行動支持對方的文化，是促進社區族裔和諧很重要的因素。

布碌崙華人聯合會今年也同樣帶來自家訓練的舞獅隊和鼓隊表演，激情高昂的聲響為活動增添熱鬧；中華歌舞團也帶來傳統服飾表演，如扇子舞等，特意搭配義大利音樂，帶來中、義元素合併的精彩演出。

布碌崙松柏之家社區服務中心今年首次參與遊行，執行總監陳偉儀說，紐約市作為多元族裔城市，參與和了解別人的族裔精神，可以相互促進感情；他表示，當天該中心共有25人參與，以長者為主，他們都表現得很積極、興奮，對能夠接觸多元文化也感到大開眼界。