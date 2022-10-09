華人善終基金會25周年 辦慈善籌款

華人善終基金會慶賀成立25周年之際，於8日舉辦「友情有情金曲呈獻慈善籌款晚會」。（記者張心／攝影）

華人 善終基金會慶賀成立25周年之際，於8日晚在曼哈頓舉行「友情有情金曲呈獻慈善籌款晚會」，當晚所有善款均用作善終基金，向社區有需要人士施以援手。

華人善終基金會創會董事陳麥潔明表示，因為疫情 的爆發，已經有三年沒有舉辦大規模的籌款活動；她表示，游於疫情好轉、社區活動回歸，今年2月該董事會成員也決定要籌備晚會，向社區傳遞正能量。

陳麥潔明說，當晚的節目以「友情」為主軸，呼籲華人社區在疫情後更應有情有義、珍惜朋友、珍惜身邊人，「能和大家再次聚在一起，我感到很開心。」

她表示，原本有不少知名華裔演出者都到現場參與表演，但受到疫情間旅行不便，無法親赴紐約參加；「但是很多人都願意捐款，讓我對晚會的籌款成果很有信心。」

自1997年成立以來，華人善終基金會秉持協助孤寡無依、無力負擔殯殮費用者，走完人生最後一程的宗旨，倡導中國傳統倫理道德，喚起社會對弱勢人士的關懷，陳麥潔明說，「我希望始終堅持這個宗旨，不忘初心為何成立。」

陳麥潔明表示，30多年前，很多僑胞獨自客居他鄉，突然間撒手人寰，因沒有親人而無以為殮，但如今時代不同，需求也在變化，該董事會也在討論，未來將朝敬老育兒方面發展。