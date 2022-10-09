皇后區僑界慶雙十 千人迎升旗

大紐約皇后區僑界8日上午在法拉盛第20小學舉行升旗典禮，慶祝雙十節，近千名僑胞到場。(記者牟蘭／攝影)

大紐約皇后區 僑界8日上午在法拉盛第20小學舉行升旗典禮，慶祝中華民國 111年雙十國慶，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章與紐約中華公所主席曾偉康等近千名僑胞出席；州參議員劉醇逸與史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)與州眾議員金兌錫等發言致詞，感謝台灣移民對當地的貢獻。

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疫情 趨緩，今年的皇后區慶雙十國慶升旗典禮不再限制人數，也無須戴口罩，活動吸引近千人參加；活動由三太子開場，隨後由護旗儀隊進場，儀仗隊帶來表演，眾人合唱美國國歌與中華民國國歌後，美國星條旗與青天白日旗緩緩升起。

回顧過去這一年，李光章說，美台關係持續精進，拜登總統多次重申對台安全承諾，在聯大會議中強調支持台海和平，反對任何改變片面現狀的行為，今年6月宣布的21世紀貿易倡議，為美台日後洽簽貿易協定準備；他感謝僑胞不懈努力，為美台關係做出諸多貢獻。

曾偉康表示，在孫中山的領導下，建立民族、民權與民生中華民國，三年前孫中山銅像永久安置在哥倫布公園並設立「中山廣場」，中華公所也多次慶祝孫中山誕辰周年，以緬懷先輩，10日(周一)將在曼哈頓華埠舉辦雙十慶祝活動，呼籲民眾參與。

作為台灣人的後代，劉醇逸表示，台灣在疫情期間抗疫成果顯著，熬過艱難地時刻，向世界展示民主的形象，他用閩南語高呼「台灣加油」，感謝僑胞對社區的貢獻。

雙十國慶籌備委員會主委林映君表示，大紐約皇后區僑界慶祝中華民國生日已超過30年，她第七次擔任委員會主委，感謝籌備委員會過去兩年在疫情間克服困難，持續舉辦慶典活動；她特別介紹新增儀仗隊表演，指這個平均年齡超過70歲的團隊，經三個月的準備，呈現精彩的表演。

來自台灣屏東的19歲林翰佑，三個月前以近滿分的SAT成績及優異的體能表現，從40多名來自東南亞的學生中脫穎而出，成為西點軍校的新生；他當日從上州趕來參加升旗，感受濃厚鄉情。